Таку думку він висловив в етері телеканалу “Еспресо”

"Зараз потенціал ГУР МО та інших спецслужб дозволяє потужно працювати не території РФ та поза її межами. У нас є ресурси та засоби, щоб дошкуляти противнику по всьому світу. Однак зараз ми дійсно робимо менше з того, що можемо. Оскільки велику частину розвідувальної інформації про дії РФ нам надають США і з цим доводиться рахуватись", - пояснив Згурець.

Аналітик наголосив, що у прийнятті певних рішень щодо атак території РФ Україна має враховувати думку партнерів

"Ми перебуваємо у певному балансі. США надають нам військову та розвідувальну інформацію. Тому наше військово-політичне керівництво повинно враховувати і їхню думку. Тому цей баланс позначається на діях наших розвідувальних органів. Також це відображається і на лінії фронту, оскільки ми значною мірою залежимо від військової допомоги наших партнерів", - додав він.