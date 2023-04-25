Спецслужби України мають достатній потенціал, щоб потужно діяти на території РФ, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що українські спецслужби мають достатньо сил та засобів, щоб активно діяти на території РФ та за її межами
Таку думку він висловив в етері телеканалу “Еспресо”
"Зараз потенціал ГУР МО та інших спецслужб дозволяє потужно працювати не території РФ та поза її межами. У нас є ресурси та засоби, щоб дошкуляти противнику по всьому світу. Однак зараз ми дійсно робимо менше з того, що можемо. Оскільки велику частину розвідувальної інформації про дії РФ нам надають США і з цим доводиться рахуватись", - пояснив Згурець.
Аналітик наголосив, що у прийнятті певних рішень щодо атак території РФ Україна має враховувати думку партнерів
"Ми перебуваємо у певному балансі. США надають нам військову та розвідувальну інформацію. Тому наше військово-політичне керівництво повинно враховувати і їхню думку. Тому цей баланс позначається на діях наших розвідувальних органів. Також це відображається і на лінії фронту, оскільки ми значною мірою залежимо від військової допомоги наших партнерів", - додав він.
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