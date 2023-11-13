Спілка українських підприємців проведе форум на тему цифровізації та ролі ІТ у обороноздатності країни
21 листопада відбудеться SUP IT Day – одноденний форум, де провідні компанії України поділяться практиками впровадження інноваційних цифрових рішень
Еспресо - інформаційний партнер SUP IT Day.
На заході будуть обговорюватися теми:
• Ефект цифровізації для споживача, бізнесу і країни
• Українські рішення і сервіси для цифровізації та автоматизації бізнесу
• Створення культури кібербезпеки та захисту даних
• Як продавати в онлайні під час війни: перспективи розвитку е-commerce сегменту
• Роль ІТ у обороноздатності країни
Серед спікерів: віце-прем'єр міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових цифрових трансформацій і цифровізації Олексій Соболєв, заступник Голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора та представники бізнесу
Заплановані панельні дискусії "Ефект цифровізації для споживача, для бізнесу і для країни", "Українські рішення та сервіси для цифровізації і автоматизації бізнесу", "Як продавати в онлайні під час війни: перспективи розвитку E-commerce сегменту", "Роль ІТ у обороноздатності країни".
Ознайомитись із програмою та придбати квитки можна за посиланням.
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