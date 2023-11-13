Спілка українських підприємців проведе форум на тему цифровізації та ролі ІТ у обороноздатності країни

Еспресо - інформаційний партнер SUP IT Day.

На заході будуть обговорюватися теми:

• Ефект цифровізації для споживача, бізнесу і країни

• Українські рішення і сервіси для цифровізації та автоматизації бізнесу

• Створення культури кібербезпеки та захисту даних

• Як продавати в онлайні під час війни: перспективи розвитку е-commerce сегменту

• Роль ІТ у обороноздатності країни

Серед спікерів: віце-прем'єр міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, заступник міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових цифрових трансформацій і цифровізації Олексій Соболєв, заступник Голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора та представники бізнесу

Заплановані панельні дискусії "Ефект цифровізації для споживача, для бізнесу і для країни", "Українські рішення та сервіси для цифровізації і автоматизації бізнесу", "Як продавати в онлайні під час війни: перспективи розвитку E-commerce сегменту", "Роль ІТ у обороноздатності країни".

Ознайомитись із програмою та придбати квитки можна за посиланням.