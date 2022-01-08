Співачка Шинейд О'Коннор повідомила, що її 17-річний син наклав на себе руки
Ірландська співачка Шинейд О'Коннор заявила, що її 17-річний син скоїв самогубство
Про це О'Коннор написала у twitter.
За словами співачки, її 17-річний син наклав на себе руки.
"Мій прекрасний син, Невієм Неста Алі Шейн О'Коннор, світло мого життя, сьогодні вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер він з Богом. Нехай він спочиває зі миром, і нехай ніхто не наслідуватиме його приклад. Моя дитина. Я так сильно тебе люблю. Спочивай з миром", — написала О'Коннор.
Двома днями раніше співачка повідомила, що її син пропав. 7 січня Шейна востаннє бачили у Дубліні, а 8 січня поліція виявила його мертвим.
Раніше 55-річна Шинейд О'Коннор оголосила, що йде зі сцени через вік та втому. 2022 року має вийти новий альбом Шинейд О'Коннор під назвою NVDA, який буде останнім.
- Нагадаємо, у жовтні 2022 року Шинейд О'Коннор стала мусульманкою.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.77Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе