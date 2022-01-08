Співачка Шинейд О'Коннор повідомила, що її 17-річний син наклав на себе руки

Про це О'Коннор написала у twitter.

За словами співачки, її 17-річний син наклав на себе руки.

"Мій прекрасний син, Невієм Неста Алі Шейн О'Коннор, світло мого життя, сьогодні вирішив покінчити зі своєю земною боротьбою і тепер він з Богом. Нехай він спочиває зі миром, і нехай ніхто не наслідуватиме його приклад. Моя дитина. Я так сильно тебе люблю. Спочивай з миром", — написала О'Коннор.

Двома днями раніше співачка повідомила, що її син пропав. 7 січня Шейна востаннє бачили у Дубліні, а 8 січня поліція виявила його мертвим.

Раніше 55-річна Шинейд О'Коннор оголосила, що йде зі сцени через вік та втому. 2022 року має вийти новий альбом Шинейд О'Коннор під назвою NVDA, який буде останнім.



Нагадаємо, у жовтні 2022 року Шинейд О'Коннор стала мусульманкою.

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