Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ про Україну Співпраця Росії та Китаю, заяви Трампа про Зеленського та ворожі дрони у квартирах Києва. Світові ЗМІ про Україну 30 грудня
Огляд

Співпраця Росії та Китаю, заяви Трампа про Зеленського та ворожі дрони у квартирах Києва. Світові ЗМІ про Україну 30 грудня

30 грудня, 2022 п'ятниця
21:53
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань 30 грудня опинилися можлива співпраця Росії та Китаю, заяви Трампа про Зеленського, ворожі дрони у квартирах Києва та те, якою ж є смертоносна зброя українців – про це та не тільки говорили в цей день іноземні ЗМІ

The Guardian:

Британське медіа публікує підбірку новин про війну в Україні. Зокрема, повідомляють про російські заяви щодо прийняття нових "конституцій" ДНР та ЛНР із цитуванням так званого "керівника" ДНР Пушиліна про "повернення Донбасу в лоно російської культурно-історичної традиції". Володимир Путін і Сі Цзіньпін пообіцяли поглибити відносини між Москвою і Пекіном, зокрема співпрацю збройних сил, на тлі війни президента Росії в Україні. Білорусь звинуватила Україну в провокаціях через ракету ППО, яка впала на її території. Також The Guardian поділилися низкою фото наслідків атак дронів на Київ.

Окрім того, видання опублікувало заяву колишнього рабина Москви Пінхаса Голдшмідта, який просить євреїв покинути Росію, доки це ще можливо: "Коли ми озираємося на російську історію, щоразу, коли політична система була в небезпеці, ви бачили, як уряд намагався перенаправити гнів і невдоволення мас на єврейську громаду".

The New York Times:

Вранці у п'ятницю росіяни вчергове атакували українську столицю дронами, випустили по Києву ще 7 безпілотників. Загалом вночі Україну атакували 16 російських безпілотників, всі вони були перехоплені, проте від уламків постраждали будівлі. Зокрема, видання публікує фото київських будинків із вибитими вікнами та уламки дронів у квартирах. 

Інший матеріал американців присвячений 100-річчю виникнення Радянського союзу у контексті візій Путіна щодо місця України поряд із Росією та протилежного бачення українців, які максимально намагаються позбавитись цього впливу. Адже Радянський Союз приніс українському народу лише біль та втрати.

The Washington Post:

ЗМІ також повідомляє про чергові атаки на Київ, про зустріч Путіна й Сі Цзіньпіна та поглиблення співпраці між Росією і Китаєм, а також про процес енергетичного відновлення в Україні після масованої атаки минулої доби.

BBC:

Британці пишуть про "надзвичайну стурбованість" Росії через падіння у Білорусі ракети українського ППО. Публікують заяву Сі Цзіньпіна про те, що Китай і Росія повинні "влити більше стабільності" у світ. Повідомляють про загибель трьох людей внаслідок обстрілів на кордоні на півночі України. Поряд із тим діляться заявами українських енергетиків про стабільність дефіциту електроенергії попри останні атаки.

CNN:

Як ферма різдвяних ялинок Джона Чарльза-Джонса у Ноттінгемширі допомагає Україні, розповідають CNN. Фермер зібрав із продажу своїх ялинок 10 тисяч фунтів стерлінгів, які пожертвує не підтримку українців.

В іншому матеріалі видання публікує заяву Білорусі про збиття української ракети ППО на своїй території. На білоруському державному телебаченні з’явилися кадри, на яких видно уламки ракет у полі. Також вони додають, що українська сторона назвала інцидент результатом протиповітряної оборони. У Міноборони України заявили, що готові запросити для розслідування інциденту експертів з країн, які не підтримують "терористичну державу Росію", додавши, що залишають за собою "безумовне право на захист і захист власного неба".

Politico:

Видання говорить про можливу кризу у республіканській партії США через Україну. Зокрема, на початку матеріалу наводить цитату Трампа молодшого про Зеленського, у якій він називає його невдячним невдовзі після візиту українського президента до Вашингтона. Далі розповідають про певний розлад серед республіканців, частина з яких стійко підтримують Україну, а інші – невдоволено рахують витрачені мільярди.

Україну Politico також ставить чи не на першому плані у своїх підсумках 2022 року. "Європа не повністю оговталася від наслідків COVID-19, коли вторгнення Росії в Україну призвело до сплеску біженців, різкого зростання цін на енергоносії, зростання інфляції та зростання загрози рецесії", – зазначає медіа.

Ще один матеріал видання присвячує постачанню зброї для України від Заходу. Передовсім про постачання далекобійної зброї, яка дозволить покласти край конфлікту. Тим часом офіційні особи США все ще обговорюють їх ефективність у майбутній боротьбі та чи їх відправка до Києва не спровокує Росію на ескалацію конфлікту до більш небезпечних рівнів.

У наступній статті ЗМІ аналізує позицію Орбана в Євросоюзі стосовно допомоги Україні. "Україна стала заручницею Віктора Орбана в боротьбі прем’єр-міністра Угорщини за скорочення заморожених фондів ЄС", – переконані у виданні. Проте є й позитивний момент, комісія ЄС знайшла спосіб, як зробити цю фінансову допомогу Україні можливою, не забезпечуючи голосування Угорщини.

Також Politico у контексті війни порівнює Путіна з Ніколаєм I, говорячи про те, що вони мали дуже схожу ідеологію, а їхнє поняття "руского міра" змішує релігію, націоналізм і захист консервативних цінностей у токсичну, каламутну суміш. 

Gazeta Wyborcza:

У підсумках року один із редакторів видання пише про те, що цей рік мав видатися кращим, аніж попередній пандемічний, а натомість став жахливим. Передовсім через повномасштабне вторгнення Росії до України та усі ті злочини проти людства, які вони чинили в Бучі, Ірпені, Ізюмі, Маріуполі та інших українських містах.

Ще один матеріал Wyborcza присвячує роздумам на тему, що ж таки стало найпотужнішою зброєю українців. Саме надзвичайну винахідливість українських воїнів поляки називають найбільш смертоносною зброєю України. Як бійці збирали досвід перед тим 8 років на Донбасі, як давали ради із протистоянням тоді, коли не мали потрібної зброї, як уникали тепловізорів ворога завдяки простим карематам на голові та інші надзвичайні ідеї, які неодноразово дивували світ та рятували захисників України та країну в цілому.

Медіа, як і Guardian, публікує заклик колишнього рабина Москви Пінхаса Голдшмідта до євреїв покинути Росію, доки це ще можливо: "перш ніж вони стануть цапами відбувайлами за кризу, спричинену війною в Україні".

Також польська журналістка зібрали історії українок, які через російське вторгнення змушені мешкати у Вроцлаві. Від початку повномасштабної російської агресії у Вроцлаві оселилися близько 100 тисяч українців, які змогли за цей час адаптуватися та знайти своє місце у польському місті. Вони живуть, працюють, взаємодіють із місцевою спільнотою, платять податки та вдячні Польщі за підтримку й прихисток. 

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Світ
Україна
Росія
Польща
війна з Росією
США
Військові новини
Читайте також:
29 грудня, 2022 четвер
Герасімов і Шойгу можуть залишити Пригожина біля Бахмута, щоб той показав, який він полководець, - військовий експерт Мусієнко
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
28 грудня, 2022 середа
"Ганьба, поразка, розвал": у РНБО відповіли на вимогу Кремля визнати анексію 4 областей у мирному плані
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
30 грудня, 2022 п'ятниця
Декілька тез про затримання Костянтина Жеваго
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.76
  • EUR
    Купівля 41.53
    Продаж 42.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
30 грудня
22:47
електромережі ЛЕП світло
"Стан енергомереж контрольований": у YASNO заявили про повернення до стабілізаційних графіків у Києві
22:14
У межах проєкту "Армія дронів" придбано 1577 безпілотників, 928 уже на фронті, - Мінцифра
22:04
Маріуполь
У Маріуполі окупанти демонтували 50 багатоповерхівок із щонайменше 2500 квартирами
21:55
Ексклюзив
Микола Княжицький
Справа проти Жеваго - це переслідування іноземних інвесторів, у ній не видно інших причин, крім політичних, - Княжицький
21:49
Лукашенко
За образу Лукашенка: у Білорусі громадянина Латвії засудили до 4 років ув'язнення
21:38
Ексклюзив
Жеваго Костянтин
Внутрішня боротьба за активи, - політтехнолог Загородній про справу проти Жеваго
21:03
Валерій Залужний
Ми не обирали війну, проте нам вистачить сил здолати ворога, - Залужний
20:58
санкції проти Росії
Олігархи РФ втратили $95 млрд у 2022 році на тлі санкцій через війну в Україні
20:36
Піротехніка, салюти, феєрверки
У Києві невідомі попри заборону запустили феєрверки, поліція почала розслідування
20:33
Володимир Зеленський
Зеленський: в новому році ППО України стане ще сильнішою, а убезпечення електропостачання буде серед головних задач
20:04
OPINION
Володимир Воля
Росію неможливо виключити із Ради безпеки ООН, не розпустивши ООН
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 310-го дня війни: Україна, за потреби, воюватиме на території РФ і презентація підліткового роману про УПА
20:00
Бріджит Брінк
Амбасадорка США Брінк привітала українців з Новим роком і пообіцяла "залізну підтримку"
19:34
ППО
Генерал-лейтенант ЗСУ назвав фактори, які сприяли підвищенню ефективності української ППО
19:24
Фінляндія
У Фінляндії назвали очікувані терміни вступу в НАТО
19:08
морська міна
На узбережжі Миколаївщини знешкодили протикорабельну міну
19:04
генератор
За грудень Україна отримала від країн-партнерів близько 5 тис. генераторів, - Мінінфраструктури
18:59
Колишній головний рабин Москви закликав євреїв залишити Росію, поки вони можуть, - Guardian
18:46
авіація ЗСУ
Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів і приземлила ворожий дрон "Орлан", - Генштаб
18:39
У Білорусь за 13 годин прилетіли 6 військово-транспортних літаків РФ, – Гаюн
18:38
Наталка Діденко
Тепло, але дощитиме: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Новий рік
18:17
Ексклюзив
долар
У мене є величезна надія, що наприкінці 2023-го ми отримаємо ринковий курс долара, який був до 24 лютого, - економіст Пендзин
18:05
Мистецтво на бронеплитах: у Львові відкрили виставку арт-об’єктів
18:04
прикордонник
Із початку воєнного стану 12 тис. чоловіків намагалися незаконно залишити Україну, – ДПСУ
18:04
Ексклюзив
Юлія Клименко
Економіка України просяде на 45-50% за підсумками року, - нардепка Клименко
18:04
OPINION
Андрій Кокотюха
"Пушкін х*йло!" - головний книжковий підсумок року
17:49
У Краматорську демонтували погруддя Пушкіна
"Це не боротьба з пам’ятниками – це боротьба України за життя": у Краматорську демонтували погруддя Пушкіна
17:49
Китай
У Китаї новим очільником МЗС став колишній посол у США Цінь Ган, який критикував Байдена, - Reuters
17:41
Віталій Кличко
Кличко заявив, що зараз у Києві мешкає стільки ж людей, скільки до 24 лютого
17:30
Анонс
НЕ ІСТФАК, 18:30. Світ ідей Степана Бандери
17:26
Франсуа Олланд
Олланд: Мінські домовленості дали Україні час зміцнити військо та зламали плани Путіна на перемогу в 2022 році
17:14
Південноукраїнська АЕС
Усі атомні блоки на підконтрольній Україні території працюють на повну потужність, – Енергоатом
16:52
російські військові окупанти
На півдні росіяни будують ешелонну оборону з часу відступу на Херсонському напрямку, - речник Нацгвардії Музичук
16:52
Ексклюзив
Жеваго Костянтин
Мотиви переслідування Жеваго є політичними, - правозахисник Захаров
16:31
російські хакери
У Польщі фіксують зростання активності російських хакерів: одну з атак здійснили на сейм після визнання РФ державою, що підтримує тероризм
16:21
Через війну в Києві від 24 лютого загинуло 120 людей, пошкоджено 600 будівель, - КМВА
16:12
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:10
на фото: Євген Рибаков
У РФ заявили, що в Донецьку ліквідований чиновник слідкому Євген Рибаков
16:10
Сергій Шкарлет
Південна Корея передала Україні 6 тис планшетів для школярів
16:07
демонтаж драмтеатру у Маріуполі
Окупанти знищують докази своїх злочинів: у Маріуполі росіяни завершили демонтаж драмтеатру
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV