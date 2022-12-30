The Guardian:

Британське медіа публікує підбірку новин про війну в Україні. Зокрема, повідомляють про російські заяви щодо прийняття нових "конституцій" ДНР та ЛНР із цитуванням так званого "керівника" ДНР Пушиліна про "повернення Донбасу в лоно російської культурно-історичної традиції". Володимир Путін і Сі Цзіньпін пообіцяли поглибити відносини між Москвою і Пекіном, зокрема співпрацю збройних сил, на тлі війни президента Росії в Україні. Білорусь звинуватила Україну в провокаціях через ракету ППО, яка впала на її території. Також The Guardian поділилися низкою фото наслідків атак дронів на Київ.

Окрім того, видання опублікувало заяву колишнього рабина Москви Пінхаса Голдшмідта, який просить євреїв покинути Росію, доки це ще можливо: "Коли ми озираємося на російську історію, щоразу, коли політична система була в небезпеці, ви бачили, як уряд намагався перенаправити гнів і невдоволення мас на єврейську громаду".

The New York Times:

Вранці у п'ятницю росіяни вчергове атакували українську столицю дронами, випустили по Києву ще 7 безпілотників. Загалом вночі Україну атакували 16 російських безпілотників, всі вони були перехоплені, проте від уламків постраждали будівлі. Зокрема, видання публікує фото київських будинків із вибитими вікнами та уламки дронів у квартирах.

Інший матеріал американців присвячений 100-річчю виникнення Радянського союзу у контексті візій Путіна щодо місця України поряд із Росією та протилежного бачення українців, які максимально намагаються позбавитись цього впливу. Адже Радянський Союз приніс українському народу лише біль та втрати.

The Washington Post:

ЗМІ також повідомляє про чергові атаки на Київ, про зустріч Путіна й Сі Цзіньпіна та поглиблення співпраці між Росією і Китаєм, а також про процес енергетичного відновлення в Україні після масованої атаки минулої доби.

BBC:

Британці пишуть про "надзвичайну стурбованість" Росії через падіння у Білорусі ракети українського ППО. Публікують заяву Сі Цзіньпіна про те, що Китай і Росія повинні "влити більше стабільності" у світ. Повідомляють про загибель трьох людей внаслідок обстрілів на кордоні на півночі України. Поряд із тим діляться заявами українських енергетиків про стабільність дефіциту електроенергії попри останні атаки.

CNN:

Як ферма різдвяних ялинок Джона Чарльза-Джонса у Ноттінгемширі допомагає Україні, розповідають CNN. Фермер зібрав із продажу своїх ялинок 10 тисяч фунтів стерлінгів, які пожертвує не підтримку українців.

В іншому матеріалі видання публікує заяву Білорусі про збиття української ракети ППО на своїй території. На білоруському державному телебаченні з’явилися кадри, на яких видно уламки ракет у полі. Також вони додають, що українська сторона назвала інцидент результатом протиповітряної оборони. У Міноборони України заявили, що готові запросити для розслідування інциденту експертів з країн, які не підтримують "терористичну державу Росію", додавши, що залишають за собою "безумовне право на захист і захист власного неба".

Politico:

Видання говорить про можливу кризу у республіканській партії США через Україну. Зокрема, на початку матеріалу наводить цитату Трампа молодшого про Зеленського, у якій він називає його невдячним невдовзі після візиту українського президента до Вашингтона. Далі розповідають про певний розлад серед республіканців, частина з яких стійко підтримують Україну, а інші – невдоволено рахують витрачені мільярди.

Україну Politico також ставить чи не на першому плані у своїх підсумках 2022 року. "Європа не повністю оговталася від наслідків COVID-19, коли вторгнення Росії в Україну призвело до сплеску біженців, різкого зростання цін на енергоносії, зростання інфляції та зростання загрози рецесії", – зазначає медіа.

Ще один матеріал видання присвячує постачанню зброї для України від Заходу. Передовсім про постачання далекобійної зброї, яка дозволить покласти край конфлікту. Тим часом офіційні особи США все ще обговорюють їх ефективність у майбутній боротьбі та чи їх відправка до Києва не спровокує Росію на ескалацію конфлікту до більш небезпечних рівнів.

У наступній статті ЗМІ аналізує позицію Орбана в Євросоюзі стосовно допомоги Україні. "Україна стала заручницею Віктора Орбана в боротьбі прем’єр-міністра Угорщини за скорочення заморожених фондів ЄС", – переконані у виданні. Проте є й позитивний момент, комісія ЄС знайшла спосіб, як зробити цю фінансову допомогу Україні можливою, не забезпечуючи голосування Угорщини.

Також Politico у контексті війни порівнює Путіна з Ніколаєм I, говорячи про те, що вони мали дуже схожу ідеологію, а їхнє поняття "руского міра" змішує релігію, націоналізм і захист консервативних цінностей у токсичну, каламутну суміш.

Gazeta Wyborcza:

У підсумках року один із редакторів видання пише про те, що цей рік мав видатися кращим, аніж попередній пандемічний, а натомість став жахливим. Передовсім через повномасштабне вторгнення Росії до України та усі ті злочини проти людства, які вони чинили в Бучі, Ірпені, Ізюмі, Маріуполі та інших українських містах.

Ще один матеріал Wyborcza присвячує роздумам на тему, що ж таки стало найпотужнішою зброєю українців. Саме надзвичайну винахідливість українських воїнів поляки називають найбільш смертоносною зброєю України. Як бійці збирали досвід перед тим 8 років на Донбасі, як давали ради із протистоянням тоді, коли не мали потрібної зброї, як уникали тепловізорів ворога завдяки простим карематам на голові та інші надзвичайні ідеї, які неодноразово дивували світ та рятували захисників України та країну в цілому.

Медіа, як і Guardian, публікує заклик колишнього рабина Москви Пінхаса Голдшмідта до євреїв покинути Росію, доки це ще можливо: "перш ніж вони стануть цапами відбувайлами за кризу, спричинену війною в Україні".

Також польська журналістка зібрали історії українок, які через російське вторгнення змушені мешкати у Вроцлаві. Від початку повномасштабної російської агресії у Вроцлаві оселилися близько 100 тисяч українців, які змогли за цей час адаптуватися та знайти своє місце у польському місті. Вони живуть, працюють, взаємодіють із місцевою спільнотою, платять податки та вдячні Польщі за підтримку й прихисток.