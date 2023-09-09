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Співпраця та формула миру: Зеленський поговорив із принцом Саудівської Аравії

9 вересня, 2023 субота
02:19
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови зі спадкоємцем, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом обговорив питання співпраці між країнами та зміцнення діалогу

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Лідери держав обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та Королівством Саудівської Аравії у продовженні їхнього діалогу, що розпочався під час двосторонньої зустрічі у Джидді 19 травня.

"Володимир Зеленський висловив подяку Спадкоємному принцу Мухаммаду бін Салману аль Сауду за послідовну підтримку всіх мирних зусиль", - йдеться у публікації.

Також зазначається, що український президент "особливо відзначив" успішне проведення в Саудівській Аравії 5 серпня другої зустрічі радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу за ключовими принципами української "формули миру".

Зустріч радників з нацбезпеки у Джидді

5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Як звучало раніше в пресі, саме Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано тому, щоб спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни. 

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня. 

Пізніше, 7 серпня, повідомлялося, що у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що міжнародні переговори в Саудівській Аравії щодо пошуку мирного вирішення "кризи в Україні" допомогли "зміцнити міжнародний консенсус".

Деталі саміту у Саудівській Аравії у текстовому онлайні Еспресо.TV.

Володимир Зеленський
Саудівська Аравія
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