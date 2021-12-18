"Спланована атака Банкової": нардепку Геращенко забанили на Facebook

Про це сама нардепка написала у Telegram.



"Мені заблокували Facebook. Вперше за 15 років, з часів існування моєї сторінки в соцмережах. Трапилося це після моєї нищівної критики "слуг" і корупційних обородук навколо телеканалів "Рада" і "Дом". Безумовно, це спланована атака Банкової з її мережею ботів і тролів, позитивних блогерів і заангажованих експертів, реакція на мою проактивну опозиційну позицію, в тому числі в соцмережах", - написала вона.



На її думку, блокування відбувається на фоні "чергової атаки на лідера опозиції Петра Порошенка, якому Зеленський намається вручити чергову повістку."



"Що ж, пишемо скаргу в офіс Facebook і продовжуємо говорити правду, в Telegram та Instagram" .



Вона заявила, що телеканал "Рада" готується до "нового розпилу мільйонів державних коштів".



"Телеканал дрібненькими літерами на своєму сайті оголосив про черговий творчий конкурс з 15 грудня 2021 року по 21 грудня 2021 Зверніть увагу, що на самому "оновленому" телеканалі про це ані слова за всі ці дні не прозвучало! Попередній відбір проєктів відбудеться на четвертий робочий день наступного робочого після закінчення строку подання проєктів. Тобто, вже 20 грудня, Банкова руками керівництва ВР і Штучного Апарату розпиляє чергові мільйони! Вже офіційно закріпить в ефірі позитивних блогерів під різними прізвищами", - зазначила Геращенко.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb