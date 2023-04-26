Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Потрібно почекати офіційної інформації щодо розмови президента України з главою Китаю. Але Китай буде стояти на своїй позиції й просувати свій так званий мирний план. Китай думає не про Україну, Китай думає про свою глобальну конкуренцію з США та ЄС. Ми розуміємо, що Росія сама не залишить територію України, вона не піде ні з материкової частини України, ні з Криму", - наголосив Синютка.

Народний депутат України також додав, що деокупація України можлива лише військовим шляхом.

"Деокупація України - це військовий крок. Ми завдячуємо зброї, яку постачають нам західні союзники, навчанню, яке проходять українські військовослужбовці. Тому говорити про перемовини - це значить зафіксувати лінію, на якій сьогодні перебувають окупанти й українські війська. Я хотів би розуміти, що президент України не дав жодних сигналів Сі, що він готовий до такої розмови, чи до перемовин з РФ", - підкреслив Синютка.

Раніше Financial Times писала, що в Китаї не виключають можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського.

Згодом посол Китаю в ЄС Фу Цун сказав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не дзвонить президентові України Володимиру Зеленському, бо "дуже зайнятий", але між країнами часті контакти на нижчому рівні.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном, лідер КНР повідомив, що до України прибуде представник китайського уряду



