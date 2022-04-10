Сподіваюсь, що від отримання Україною статусу кандидата до членства в ЄС займе набагато менше часу, ніж у звичних умовах, — Чалий

Про це він повідомив в етері Espreso TV.



Дипломат зауважив, що успіх України на європейському напрямку підриває фундамент Росії: "Сподіваюсь, що від отримання Україною статусу кандидата до членства в ЄС займе набагато менше часу, ніж у звичних умовах", – сказав він.



Також Чалий додав: "Битва на Сході потребує нашої максимальної мобілізації сил. Бо переміщення основних боїв на Схід послаблює готовність політичної еліти на максимальному рівні. Тож, аби не було ілюзій, щоб перемогти у цій війні нам постійно буде необхідна мобілізація всіх сил та ресурсів".



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