Сподіваюсь, що від отримання Україною статусу кандидата до членства в ЄС займе набагато менше часу, ніж у звичних умовах, — Чалий
Дипломат наголосив, кожен меседж, що Україна будує майбутнє якомога далі від Росії, ослаблює РФ
Про це він повідомив в етері Espreso TV.
Дипломат зауважив, що успіх України на європейському напрямку підриває фундамент Росії: "Сподіваюсь, що від отримання Україною статусу кандидата до членства в ЄС займе набагато менше часу, ніж у звичних умовах", – сказав він.
Також Чалий додав: "Битва на Сході потребує нашої максимальної мобілізації сил. Бо переміщення основних боїв на Схід послаблює готовність політичної еліти на максимальному рівні. Тож, аби не було ілюзій, щоб перемогти у цій війні нам постійно буде необхідна мобілізація всіх сил та ресурсів".
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