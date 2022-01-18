Сполучені Штати готують санкції проти ватажків окупаційних сил на Донбасі, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У виданні зазначають, що фінансові санкції проти ватажків окупаційних на Донбасі готуються напередодні візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну, Німеччину і Швейцарію.

Санкції є частиною дипломатичного тиску на РФ, щоб вона відмовилася від нового вторгнення до України.

Видання повідомляє, що санкції будуть введені проти чотирьох фізичних осіб. Офіційно про обмеження оголосять у четвер, 20 січня.