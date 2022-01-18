Сполучені Штати готують санкції проти ватажків окупаційних сил на Донбасі, - WSJ
Сполучені Штати Америки планують фінансові санкції проти ватажків проросійських сил на Донбасі. Про обмеження мають оголосити 20 січня
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
У виданні зазначають, що фінансові санкції проти ватажків окупаційних на Донбасі готуються напередодні візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну, Німеччину і Швейцарію.
Санкції є частиною дипломатичного тиску на РФ, щоб вона відмовилася від нового вторгнення до України.
Видання повідомляє, що санкції будуть введені проти чотирьох фізичних осіб. Офіційно про обмеження оголосять у четвер, 20 січня.
- Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон не виключає жоден із варіантів санкцій стосовно Російської Федерації на випадок, якщо вона здійснить вторгнення в Україну. Зокрема розглядають і відключення від SWIFT.
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