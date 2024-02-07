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Біатлон: у змішаній естафеті визначилися перші медалісти ЧС-2024

7 лютого, 2024 середа
19:32
Спорт Дмитро Підручний (ліворуч)

У середу, 7 лютого, у чеському Нове Место змішаною естафетою відкрився чемпіонат світу - 2024 з біатлону

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У стартовій гонці чемпіонату світу за Україну на дистанції 4х6 км бігли Артем Прима, Дмитро Підручний, Юлія Джима та Ірина Петренко. 

Прима на першому етапі використав 4 додаткових патрони та передав естафету дев'ятим. Підручний з 1 запасним патроном вивів Україну на восьму позицію. Джима зі ще двома виправленими хибами на стрільбі завершила свій відрізок дистанції також восьмою. Петренко зі ще одним додатковим пострілом вивела нашу команду на сьоме місце. 

Золото здобула Франція, за яку виступали Ерік Перро, Кантен Фійон-Майє, Жюстін Бреза-Буше та Жюлья Сімон. Срібло отримала Норвегія, бронзу - Швеція.

Наступна гонка на ЧС-2024 відбудеться 9 лютого, коли на старт у спринті на 7,5 км вийдуть жінки. 

ЧС-2024 з біатлону

Нове Место, Чехія

7 січня

Змішана естафета, 4х6 км

1. Франція - 1:09.24,4 (1 штрафне коло + 9 запасних патронів)

2. Норвегія - відставання 45,2 (0+8) 

3. Швеція - 1.01,7 (0+10) 

… 7. Україна - 2.48,8 (0+8)

Розклад ЧС-2024 з біатлону

9 лютого. 18:20. Жінки. Спринт, 7,5 км

10 лютого. 18:05. Чоловіки. Спринт, 10 км

11 лютого. 15:30. Жінки. Гонка переслідування, 10 км

11 лютого. 18:05. Чоловіки. Гонка переслідування, 12,5 км 

13 лютого. 18:10. Жінки. Індивідуальна гонка, 15 км 

14 лютого. 18:10. Чоловіки. Індивідуальна гонка, 20 км

15 лютого. 19:00. Одиночна змішана естафета

17 лютого. 14:45. Жінки. Естафета,  4х6 км

17 лютого. 17:30. Чоловіки. Естафета, 4х7,5 км

18 лютого. 15:15. Жінки. Масстарт, 12,5 км

18 лютого. 17:30. Чоловіки.  Масстарт, 15 км

Теги:
біатлон
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