Бій непереможного українського важковаговика скасували через арешт суперника

Про це Сіренко розповів Укрінформу.

За словами українця, його команда шукає заміну заарештованому Гейлому, аби якомога швидше відбоксувати у США, де Сіренко мав вийти на ринг у ніч проти 6 березня.

"Бій скасували, тому що суперника заарештували в штаті Алабама, де він проживає. Працюємо над іншим боєм в короткий термін. Думаю, скоро буде інформація про наступний поєдинок", - розповів Сіренко, який через травми не виходив на ринг з грудня 2021 року.

"Був довгий і складний період реабілітації після двох операцій. Хотілось би повернутися в режим два-чотири поєдинки на рік", - сказав Сіренко, який виграв усі 19 боїв на професійному ринзі.