Бій непереможного українського важковаговика скасували через арешт суперника
Запланований на 6 березня поєдинок українського боксера Владислава Сіренка скасували через арешт його суперника - американця Деона Ронні Гейлома
Про це Сіренко розповів Укрінформу.
За словами українця, його команда шукає заміну заарештованому Гейлому, аби якомога швидше відбоксувати у США, де Сіренко мав вийти на ринг у ніч проти 6 березня.
"Бій скасували, тому що суперника заарештували в штаті Алабама, де він проживає. Працюємо над іншим боєм в короткий термін. Думаю, скоро буде інформація про наступний поєдинок", - розповів Сіренко, який через травми не виходив на ринг з грудня 2021 року.
"Був довгий і складний період реабілітації після двох операцій. Хотілось би повернутися в режим два-чотири поєдинки на рік", - сказав Сіренко, який виграв усі 19 боїв на професійному ринзі.
- У березні 2023 року Владислав Сіренко отримав травму під час підготовки до бою.
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