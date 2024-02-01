Даяна Ястремська вилетіла у другому колі турніру WTA 500 в Австрії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший сет поєдинку тривав лише 28 хвилин. Ястремська виграла стартовий гейм матчу на своїй подачі, однак програла усі шість наступних. У підсумку — 6:1 на користь Векич.

Після цього українка попросила паузу і залишила корт. Та й це не допомогло – у другому сеті Ястремська знову виграла лише один гейм, програвши 6:1.

У результаті поєдинок тривав лише годину та шість хвилин. І завершився поразкою Ястремської з рахунком 2:0.

Відзначимо, що турнір в Лінці — перший для Ястремської після рекордного виступу на Australian Open, де 23-річна українка вперше у кар'єрі пробилась до півфіналу змагань серії Grand slam.

WTA 500

Лінц, Австрія

1 лютого

Друге коло

Даяна Ястремська (Україна, WC) — Донна Векич (Хорватія, 3) 0:2 (1:6, 1:6)