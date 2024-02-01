Даяна Ястремська вилетіла у другому колі турніру WTA 500 в Австрії
Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі WTA 500 в Австрії. У другому колі змагань українська поступилась третій сіяній хорватці Донні Векич
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перший сет поєдинку тривав лише 28 хвилин. Ястремська виграла стартовий гейм матчу на своїй подачі, однак програла усі шість наступних. У підсумку — 6:1 на користь Векич.
Після цього українка попросила паузу і залишила корт. Та й це не допомогло – у другому сеті Ястремська знову виграла лише один гейм, програвши 6:1.
У результаті поєдинок тривав лише годину та шість хвилин. І завершився поразкою Ястремської з рахунком 2:0.
Відзначимо, що турнір в Лінці — перший для Ястремської після рекордного виступу на Australian Open, де 23-річна українка вперше у кар'єрі пробилась до півфіналу змагань серії Grand slam.
WTA 500
Лінц, Австрія
1 лютого
Друге коло
Даяна Ястремська (Україна, WC) — Донна Векич (Хорватія, 3) 0:2 (1:6, 1:6)
- В Австрії Ястремська стартувала з перемоги над "нейтральною" росіянкою Ерікою Андрєєвою у трьох сетах.
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