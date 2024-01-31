Ястремська обіграла росіянку Андрєєву на старті турніру в Австрії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч тривав 2 години і 28 хвилин. Поєдинок завершився перемогою Даяни Ястремської над Ерікою Андрєєвою з рахунком 7:6, 3:6, 6:2.

Українка 4 рази подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок, а також реалізувала 6 з 15 брейк-пойнтів. У рейтингу WTA Ястремська займає 29 позицію, Андрєєва - 111.

За місце у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Лінці Ястремська боротиметься з третьою сіяною - Донною Векіч. Матч пройде завтра, 1 лютого. Початок не раніше 16:30.

WTA 500

Лінц, Австрія

31 січня

Перше коло

Даяна Ястремська (Україна) - Еріка Андреєва - 7:6, 3:6, 6:2