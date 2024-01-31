Ястремська обіграла росіянку Андрєєву на старті турніру в Австрії
У середу, 31 січня, українка Даяна Ястремська здолала росіянку Еріку Андрєєву в першому матчі турніру WTA 500 в Австрії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч тривав 2 години і 28 хвилин. Поєдинок завершився перемогою Даяни Ястремської над Ерікою Андрєєвою з рахунком 7:6, 3:6, 6:2.
Українка 4 рази подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок, а також реалізувала 6 з 15 брейк-пойнтів. У рейтингу WTA Ястремська займає 29 позицію, Андрєєва - 111.
За місце у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Лінці Ястремська боротиметься з третьою сіяною - Донною Векіч. Матч пройде завтра, 1 лютого. Початок не раніше 16:30.
WTA 500
Лінц, Австрія
31 січня
Перше коло
Даяна Ястремська (Україна) - Еріка Андреєва - 7:6, 3:6, 6:2
- 25 січня Ястремська програла в півфіналі Australian Open-2024 китаянці Чжен Ціньвень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.61 Купівля 37.61Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.8Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе