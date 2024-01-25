Australian Open: українська тенісистка Ястремська не змогла вийти до фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У півфіналі австралійського мейджора українка у двох сетах програла 15-й ракетці світу з Китаю Чжен Ціньвень. - 4:6, 4:6.

Матч тривав 1 годину 37 хвилин. Це була перша очна зустріч тенісисток.

Даяна двічі брала медичний тайм-аут та двічі залишала корт. Українку турбувала спина.

Ястремська вперше в кар’єрі зіграла у півфіналі турніру серії Grand Slam. Вона стала першою українкою, яка дійшла до 1/2 фіналу Australian Open.