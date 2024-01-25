Australian Open: українська тенісистка Ястремська не змогла вийти до фіналу
25 січня тенісистка з України Даяна Ястремська програла в півфіналі Australian Open-2024 китаянці Чжен Ціньвень
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі австралійського мейджора українка у двох сетах програла 15-й ракетці світу з Китаю Чжен Ціньвень. - 4:6, 4:6.
Матч тривав 1 годину 37 хвилин. Це була перша очна зустріч тенісисток.
Даяна двічі брала медичний тайм-аут та двічі залишала корт. Українку турбувала спина.
Ястремська вперше в кар’єрі зіграла у півфіналі турніру серії Grand Slam. Вона стала першою українкою, яка дійшла до 1/2 фіналу Australian Open.
- Нагадаємо, до четвертого кола Australian Open одночасно вийшли три українські спортсменки - Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Марта Костюк. Раніше максимум для українського спорту було дві представниці на такій стадії Grand Slam.
- Даяна Ястремська пройшла до чвертьфіналу Australian Open-2024, вибивши з турніру нейтральну білоруську тенісистку Вікторію Азарєнку.
- Еліна Світоліна не змогла продовжити матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії через травму спини.
- Українська тенісистка Марта Костюк програла у 1/4 Australian Open четвертій ракетці світу американці Корі Гофф. Людмила Кіченок вийшла до парного півфіналу в тандемі з латвійкою Єленою Остапенко.
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