Світоліна пояснила, чому не змогла дограти матч Australian Open

Про це повідомляє The Tennis Latter у мережі X.

За словами першої ракетки України, вона була змушена відмовитися від боротьби після трьох програних чешці Лінді Носковій геймів через біль у спині.

"У першому геймі я відчула спазм, це був стріляючий біль. Я нічого не могла зробити, моя спина була повністю заблокована. Раніше такого болю ніколи не було. У мене були травми спини, коли я просто втомлювалася на наступний день після матчу, але це пошкодження з’явилося справді нізвідки. Здалося, ніби хтось вистрілив у спину. Мені дуже боляче навіть ходити, повертатися. Я не можу рухатися з боку в бік", - розповіла Світоліна.