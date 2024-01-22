Світоліна пояснила, чому не змогла дограти матч Australian Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла продовжити матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії через травму спини
Про це повідомляє The Tennis Latter у мережі X.
За словами першої ракетки України, вона була змушена відмовитися від боротьби після трьох програних чешці Лінді Носковій геймів через біль у спині.
"У першому геймі я відчула спазм, це був стріляючий біль. Я нічого не могла зробити, моя спина була повністю заблокована. Раніше такого болю ніколи не було. У мене були травми спини, коли я просто втомлювалася на наступний день після матчу, але це пошкодження з’явилося справді нізвідки. Здалося, ніби хтось вистрілив у спину. Мені дуже боляче навіть ходити, повертатися. Я не можу рухатися з боку в бік", - розповіла Світоліна.
- 21 січня Україна отримала першу тенісистку у чвертьфіналі Australian Open - Марта Костюк у 1/8 фіналу розгромила росіянку Марію Тімофеєву.
- 22 січня до чвертьфіналу в Мельбурні вийшла друга українка - Даяна Ястремська, яка вибила з турніру дворазову чемпіонку Відкритого чемпіонату Австралії Вікторую Азарєнку.
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