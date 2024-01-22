Українська тенісистка Ястремська перемогла білоруску та вийшла у чвертьфінал Australian Open

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Ястремській, яка розпочала виступи ще в раунді кваліфікації, вдалося вибити з турніру вже сьому тенісистку Азарєнку, з якою Даяна вже зустрічалася вчетверте.

У виданні зазначили, що Ястремська — єдина представниця Australian Open, що дійшла до четвертого кола на Australian Open-2024 у статусі кваліфаєрки.

Матч між тенісистками тривав 2:10 години. Ястремська грала агресивно. Поєдинок закінчився з 38 віннерами та 37 невимушеними помилками.

"Мені подобається грати агресивно, але я не люблю робити багато помилок", — прокоментувала свою гру Ястремська у флешкоментарі на корті.

Зокрема, Ястремська відзначила, що відчуває себе дуже втомленою.

"Дуже щаслива та дуже втомлена. Все одразу. Перший чвертьфінал, але, якщо чесно, у мене немає такого відчуття, що я вже там. Не знаю, чому. Має бути щось особливе, але відчуття, наче я це просто зробила, маленька частинка того, що мала зробити та що виконала. Тому просто рухаюся вперед та очікую на свій наступний матч", - зазначила тенісистка.

Окрім цього, обігравши Азарєнку, 2-разову чемпіонку Australian Open (2012 та 2013 роки), Ястремська стала другою тенісисткою в історії, яка у статусі кваліфаєрки перемогла одразу двох чемпіонок турнірів Грендслем, повідомляє OptaAce.

Наступною суперницею Даяни Ястремської стане саме чешка Носкова, яка провела лише три гейми проти Еліни Світоліної перед її зняттям з Australian Open.

Матч Носкова — Ястремська відбудеться у середу, 24 січня. Це буде перша особиста зустріч між тенісистками у кар'єрі.