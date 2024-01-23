Australian Open: Українка Кіченок вийшла до парного півфіналу, Костюк програла у 1/4

Про це повідомляє Еспресо TV.

Матч Костюк — Гофф

Суперницею Костюк стала колишня перша ракетка світу в парному розряді та чинна четверта ракетка світу, американка Корі Гофф, яка в матчі 1/8 фіналу обіграла польку Магдалену Френх (6:1, 6:2).

Українка вдало почала перший сет, але під кінець втратила перевагу і поступилась американці на тай-брейку за кількістю віннерів (14-6), суперниці мали майже однаковий показник невимушених помилок (26-24).

Другий сет навпаки краще почала американка, але згодом українка вирівняла ситуацію, перевела гру в тай-брейк і взяла гору. Спершу — за рахунку 3:5, згодом — у 12-му геймі (5:6).

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Третій сет розпочала краще Гофф: з двох поспіль брейків на подачах Костюк та вийшла вперед 4:0. Костюк не змогла відігратися у матчі з Гофф. І програла його — 6:2.

Це була їхня друга зустріч, 2022 року українка програла американці у трьох сетах.

Матч Костюк — Гофф тривав 3:07 години. Українка втричі переважала американку за кількістю віннерів (33 проти 11), але й здійснила більшу кількість невимушених помилок (52 проти 46).

Australian Open-2024. 1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна) - Корі Гофф (США) 0:0 (6:7, 7:6, 2:6)

Українка Людмила Кіченок вийшла до парного півфіналу Australian Open-2024

У Мельбурні Кіченок виступає в тандемі з латвійкою Єленою Остапенко. На шляху до чвертьфіналу Кіченок і Остапенко здобули три перемоги.

Суперницями тенісисток стали француженки Крістіна Младенович і Каролін Гарсія.

Суперниці обмінялися зворотніми брейками в п'ятому й шостому геймах стартової партії, на тай-брейку вирішальним став ривок Кіченок і Остапенко — вони виграли шість заключних розіграшів поспіль (7:2) і повели за сетами.

У другому сеті за перші п'ять геймів суперниці обмінялися ще двома брейками. Кіченок і Остапенко вели з рахунком 3:0, але поступилися трьома геймами поспіль. Вирішальним став 10-й гейм на подачі француженок. Кіченок з Остапенко виходили на три матчболи — всі відіграли суперниці, але за переваги "більше" з четвертої спроби закрили поєдинок.

Матч тривав 1:43 години. Кіченок та Остапенко за цей час шість разів подали навиліт і перевершили суперниць за числом активно виграних м'ячів (28:26).

Australian Open. Жіночий парний чвертьфінал

Каролін Гарсія / Крістіна Младенович (Франція) — Людмила Кіченок / Єлена Остапенко (Україна / Латвія, 11) — 0:2 (6:7(2), 4:6)