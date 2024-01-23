Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Australian Open: Українка Кіченок вийшла до парного півфіналу, Костюк програла у 1/4

Australian Open: Українка Кіченок вийшла до парного півфіналу, Костюк програла у 1/4

23 січня, 2024 вiвторок
09:47
Спорт Марта Костюк

Українська тенісистка Марта Костюк програла у 1/4 Australian Open четвертій ракетці світу американці Корі Гофф. Людмила Кіченок вийшла до парного півфіналу в тандемі з латвійкою Єленою Остапенко

Про це повідомляє Еспресо TV.

Матч Костюк — Гофф

Суперницею Костюк стала колишня перша ракетка світу в парному розряді та чинна четверта ракетка світу, американка Корі Гофф, яка в матчі 1/8 фіналу обіграла польку Магдалену Френх (6:1, 6:2).

Українка вдало почала перший сет, але під кінець втратила перевагу і поступилась американці на тай-брейку за кількістю віннерів (14-6), суперниці мали майже однаковий показник невимушених помилок (26-24).

Другий сет навпаки краще почала американка, але згодом українка вирівняла ситуацію, перевела гру в тай-брейк і взяла гору. Спершу — за рахунку 3:5, згодом — у 12-му геймі (5:6).

Читайте також: Неймовірний результат українок на AO, футболістів "Карпат" не випустили за кордон і компліменти Усику від Ф'юрі: головні новини спорту за тиждень

Третій сет розпочала краще Гофф: з двох поспіль брейків на подачах Костюк та вийшла вперед 4:0. Костюк не змогла відігратися у матчі з Гофф. І програла його — 6:2.

Це була їхня друга зустріч, 2022 року українка програла американці у трьох сетах.

Матч Костюк — Гофф тривав 3:07 години. Українка втричі переважала американку за кількістю віннерів (33 проти 11), але й здійснила більшу кількість невимушених помилок (52 проти 46).

Australian Open-2024. 1/4 фіналу

Марта Костюк (Україна) - Корі Гофф (США) 0:0 (6:7, 7:6, 2:6)

Українка Людмила Кіченок вийшла до парного півфіналу Australian Open-2024

У Мельбурні Кіченок виступає в тандемі з латвійкою Єленою Остапенко. На шляху до чвертьфіналу Кіченок і Остапенко здобули три перемоги.

Суперницями тенісисток стали француженки Крістіна Младенович і Каролін Гарсія. 

Суперниці обмінялися зворотніми брейками в п'ятому й шостому геймах стартової партії, на тай-брейку вирішальним став ривок Кіченок і Остапенко — вони виграли шість заключних розіграшів поспіль (7:2) і повели за сетами.

У другому сеті за перші п'ять геймів суперниці обмінялися ще двома брейками. Кіченок і Остапенко вели з рахунком 3:0, але поступилися трьома геймами поспіль. Вирішальним став 10-й гейм на подачі француженок. Кіченок з Остапенко виходили на три матчболи — всі відіграли суперниці, але за переваги "більше" з четвертої спроби закрили поєдинок.

Матч тривав 1:43 години. Кіченок та Остапенко за цей час шість разів подали навиліт і перевершили суперниць за числом активно виграних м'ячів (28:26).

Australian Open. Жіночий парний чвертьфінал

Каролін Гарсія / Крістіна Младенович (Франція) — Людмила Кіченок / Єлена Остапенко (Україна / Латвія, 11) — 0:2 (6:7(2), 4:6)

Теги:
теніс
Марта Костюк
Australian Open
Читайте також:
фейк
21 січня, 2024 неділя
"В Україні створили мобільні блокпости, де роздають повістки": у мережі поширюють черговий фейк
Роман Ковальов
Автор Роман Ковальов
20 січня, 2024 субота
Чому НАБУ цікавиться Тетяною Чорновол
Мобілізація, повістки
22 січня, 2024 понедiлок
Влада має починати з себе: екснардеп Кишкар про мобілізацію
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.48
    Купівля 37.48
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.83
    Продаж 41.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 січня
11:00
Біатлоністка Поліна Пуцко
Біатлоністка Пуцко здобула першу медаль України на юнацьких Олімпійських іграх
10:59
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Гальмування допомоги від США буде компенсоване допомогою країн ЄС, - Згурець
10:43
коронавірус тест
У січні в Україні зареєстрували 9 випадків нового коронавірусу різновиду "Дженні": що відомо
10:31
Швейцарські вчені розробили третю людську роботизовану руку
Швейцарські вчені розробили третю людську роботизовану руку, яка контролюється за допомогою діафрагми
10:29
Ілон Маск у Аушвіц-Біркенау в Освенцімі
Ілон Маск порушив правила під час візиту до Аушвіца з трирічним сином, - ЗМІ
10:05
OPINION
Олексій Панич
Влада і журналісти: невивчений урок
10:04
Ексклюзив
Маріупольський драмтеатр
"Відвертий цинізм": Андрющенко прокоментував заяву Сергія Лещенка щодо повернення біженців з ЄС
09:54
ППО збила ракету
Комбінована атака РФ на Україну: сили ППО знищили 21 ворожу ракету
09:19
Польща
Польща підіймала військову авіацію через ракетну атаку РФ по Україні
09:12
Нафта
Через ситуацію у Червоному морі купувати російську нафту Китаю та Індії стає невигідно, - Reuters
08:43
Тарас Кремінь
Мовний омбудсмен розкритикував ДБР за російську мову під час затримання Романа Гринкевича
08:23
Live
Київ, обстріл
РФ ударила ракетами по Україні: є загиблі та постраждалі
08:23
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка
"Ворог не гуляє Авдіївкою, ситуація контрольована": начальник МВА Барабаш
08:21
Болгарія
У Болгарії депутати запропонували законопроєкт про замороження російських активів
08:01
OPINION
Олег Манчура
Мир хатам, війна палацам. Про що хотіли сказати палії будинку Мазепи?
08:00
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 51 артсистема і 960 військових: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
07:49
радбез ООН
Росія бреше на Радбезі ООН, щоб змусити міжнародних партнерів припинити надавати зброю Україні, - ISW
07:28
Умєров і Шаппс
"Для перемоги": британський міністр оборони заявив про потребу збільшити підтримку України
06:55
Бельгія
"Не повинні вирішувати самостійно": Бельгія очікує колективного рішення Заходу щодо конфіскації активів РФ
06:35
Apple сплатила РФ 1,17 млрд руб. штрафу, - російська антимонопольна служба
06:25
Ейрік Крістофферсен
"У нас закінчується час": норвезький генерал Крістофферсен закликав НАТО готуватися до війни з Росією
05:36
Поліція США - ілюстрація
У США неподалік Чикаго невідомий розстріляв сімох людей: його розшукує поліція
05:08
Ігор Терехов
Нічна атака по Харкову: пошкоджено житловий будинок
04:40
Віктор Орбан
ЄС готовий до жорстких заходів щодо Угорщини у разі блокування допомоги Україні, - Bloomberg
04:12
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Країни ЄС погодили військову операцію у Червоному морі
03:44
Ізраїль танк
Ізраїль запропонував ХАМАС перемир'я на 2 місяці для звільнення заручників, -  Аxios
03:16
Естонія
Майже 10 тис. учителів в Естонії вийшли на страйк за підвищення зарплати
02:48
зерно, зернова угода
ЄС погодився розробити заходи для обмеження за потреби експорту українського продовольства, - FT
02:20
Оновлено
Фінляндія та Швеція
Парламент Туреччини розгляне протокол про вступ Швеції до НАТО 23 січня, - CNN
01:52
ПАРЄ світ війна з росією екологія штучний інтелект
Грек Руссопулос став новим президентом ПАРЄ: він закликав покарати РФ за агресію проти України
01:24
Ємен, хусити
США і Британія завдали нових ударів по цілях хуситів у Ємені
00:56
Анджей Дуда та Гітанас Науседа
Литва та Польща проведуть військові навчання у Сувальському коридорі, що межує з РФ
00:40
Артем Далакян
Далакян - Акуї: де та коли дивитися бій українського боксера за титул чемпіона світу WBA
00:28
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
Попри відсутність у США коштів для України, "Рамштайн" важливий для координації зусиль союзників, - Пентагон
00:17
Анатолій Поливода
Помер олімпійський чемпіон Анатолій Поливода
2024, понедiлок
22 січня
23:30
Тренер "Інтера" Сімоне Індзагі із Суперкубком Італії
"Інтер" переміг "Наполі" у фіналі Суперкубка Італії
23:27
Аляска
Держдеп США відреагував на розпорядження Путіна про "незаконний" продаж Аляски
23:12
Джо Байден і Ріші Сунак
Байден і Сунак обговорили нагальну потребу в додатковому фінансуванні України
23:07
Луїджі Ріва (праворуч)
Помер найкращий бомбардир збірної Італії з футболу Луїджі Ріва
23:05
Ізраїль танк
Ізраїль почав новий великий наступ на півдні Сектора Гази
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV