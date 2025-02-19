Даяна Ястремська вилетіла з турніру WTA в Дубаї, програвши другій ракетці світу Швьонтек
Українська тенісистка Даяна Ястремська в третьому раунді WTA 1000 в Дубаї поступилася польці Ізі Швьонтек і вилетіла з турніру
Про це повідомило "Суспільне.Спорт".
На змаганнях у Дубаї в третьому раунді Даяна Ястремська залишилася єдиною представницею України після того, як у другому раунді зазнали поразок Еліна Світоліна та Марта Костюк.
Суперницею Ястремської після перемог над полькою Магдою Лінетт і "нейтральною" тенісисткою Анастасією Потаповою стала друга ракетка світу Іга Швьотек.
Поєдинок тривав 1 годину і 32 хвилини. У другій партії Даяна брала медичний тайм-аут через проблеми з лівим плечем.
WTA 1000. Дубай, третє коло
Даяна Ястремська (Україна) – Іга Швьонтек (Польща) – 0:2 (5:7, 0:6).
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