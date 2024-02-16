Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт До ЧЄ з боротьби допустили росіянина, який їздив на ТОТ підтримати армію РФ. У НОК України відреагували

До ЧЄ з боротьби допустили росіянина, який їздив на ТОТ підтримати армію РФ. У НОК України відреагували

16 лютого, 2024 п'ятниця
23:19
Спорт Імам Ганішов

НОК України навів докази, що російський борець Імам Ганішов, якого допустили до чемпіонату Європи в нейтральному статусі, відвідував на ТОТ Запорізької області військових РФ

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.  

Президент НОК Вадим Гутцайт разом з т.в.о. міністра молоді та спорту Матвієм Бідним та президентом Асоціації спортивної боротьби України Юрієм Копитком звернулися до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха і президента Міжнародної федерації боротьби Ненада Лаловіча та надали їм докази, що борець вільного стилю Імам Ганішов відвідував російських військових на тимчасово окупованих територіях України. 

"У нас є інформація та фото, які підтверджують, що ця особа перебувала на тимчасово окупованій території України у Запорізькій області, підтримує російських військових та війну Росії проти України", – йдеться в листі.

До чемпіонату Європи з боротьби в Бухаресті Ганішова, які і решту росіян, допустили у нейтральному статусі. Умовою їх участі в міжнародних змаганнях була відсутність публічної підтримки війни РФ проти України. 

Ганішов під час відвідин Запорізької області сфотографувався з російським військовим та підтримав війну проти України. Знімок було викладено у соцмережах.  

Імам Ганішов

Фото: Instagram


"Хочемо ще раз підкреслити непохитну позицію України. Поки російські війська за підтримки уряду Білорусі продовжуватимуть здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях, у будь-якому статусі, зокрема в нейтральному", – наголосили у Мінмолодьспорту та НОК України.

Як Україна виступає на ЧЄ-2024 з боротьби 

Жіноча збірна України здобула на ЧЄ-2024 шість медалей. Ірина Коляденко стала чемпіонкою в категорії до 65 кг. Срібло виграли Аліна Філіпович (до 59 кг), Тетяна Сова-Ріжко (до 68 кг) та Анастасія Шустова (до 76 кг). Юлія Ткач-Остапчук (до 62 кг) та Соломія Винник (до 57 кг)  виграли бронзові медалі.  

Збірна України з греко-римської боротьби завершила змагання на чемпіонаті Європи з чотирма нагородами. 13 лютого срібло у категорії до 63 кг здобув Олександр Грушин, а Жан Беленюк виборов бронзу у вазі до 87 кг. 14 лютого бронзові нагороди виграли Ярослав Фільчаков (до 82 кг) та Парвіз Насібов (до 72 кг).

Теги:
російська армія
МОК
вільна боротьба
греко-римська боротьба
Війна з Росією
окуповані території
Запорізька область
Читайте також:
Окупанти, кримінал, росіяни
16 лютого, 2024 п'ятниця
Спільно з окупантами проти України воюють десятки тисяч громадян країн Азії та Африки, - ЦНС
на фото: Майк Джонсон
16 лютого, 2024 п'ятниця
Палата представників США пішла на канікули: голосування за допомогу Україні відкладається. Байден відреагував
Карта. Авдіївка_1302
15 лютого, 2024 четвер
Доля Авдіївки вирішиться у найближчі 48 годин, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.79
    Купівля 37.79
    Продаж 38.37
  • EUR
    Купівля 40.71
    Продаж 41.52
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
17 лютого
00:28
Снаряди 155-мм США
Артснаряди, ракети для HIMARS та ППО: США продовжують постачати Україні зброю за попередніми контрактами
00:01
Артем Прима та Дмитро Підручний (праворуч)
Біатлон: Україна назвала склад на естафети на ЧС-2024
2024, п'ятниця
16 лютого
23:55
Сергій Лавров
"Україна не може функціонувати самостійно": російські фейки і маніпуляції за 16 лютого
23:24
ПриватБанк
ПриватБанк попередив про регламентні роботи: будуть призупинені операції з картками
22:45
Дональд Трамп
Суд зобов'язав Трампа сплатити $350 млн у справі про шахрайство
22:25
Авдіївка
В Авдіївці тривають важкі бої, українські воїни закріплюються на нових рубежах оборони, у місто перекидаються резерви, - командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський
22:16
стрілянина у Гамбурзі
У масовій стрілянині в Канзас-Сіті після Супербоулу-2024 звинуватили двох підлітків
22:14
Оновлено
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (праворуч)
Україна і Франція підписали угоду про гарантії безпеки: Макрон оголосив про військову допомогу на €6 млрд
22:02
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Вирішальні години Авдіївки: концентрація ворожих військ та відхід ЗСУ з позицій. Воєнні підсумки тижня
21:58
Авдіївка
Британська розвідка розкрила втрати РФ у боях за Авдіївку
21:33
фейк
"Україна перепродує зброю, яку отримує від США": росіяни вигадали новий фейк
21:32
Ексклюзив
Олексій Навальний
Наслідки від смерті Пригожина були більші, ніж від вбивства Навального, - Магда
21:26
Google Bard
Microsoft, Meta й Amazon: 20 технокомпаній підписали угоду про боротьбу з діпфейками
21:23
конгрес США
У палаті представників презентували альтернативний двопартійний законопроєкт із допомогою Україні
21:21
Ірина Коляденко
Коляденко принесла Україні перше золото ЧЄ-2024 з боротьби
21:00
У Європі розпочались акції протесту під посольствами РФ через смерть Навального
20:33
На фото: протимінні кораблі
Міноборони оголосило про створення угруповання протимінних сил у Чорному морі
20:21
Сенатор від демократів Джо Манчін заявив, що не балотуватиметься в президенти США
20:06
OPINION
Ірина Геращенко
У провалі американського треку є вина українських політичних ігрищ
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 723-го дня війни: військова допомога на 1,1 млрд євро від Німеччини, історичне досягнення українського підлітка та продаж яхти Медведчука
19:51
Оновлено
Олексій Навальний
У Росії заявили про смерть Навального у в'язниці. Реакції РФ, України, лідерів ЄС і президента США
19:50
Збитки на майже 300 млн грн: гендиректору Київавтодору оголосили підозру у службовій недбалості
19:48
Михайло Федоров
В Україні анонсували запуск застосунку для школярів Мрія. Деталі
19:48
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
У США підрахували, що Росія витратила на війну в Україні $211 млрд за 2 роки
19:43
Огляд
Боб Марлі: One Love
Пізнай "Смак пристрасті": що подивитися на вихідних
19:24
Тімоті Снайдер
Відбудова України має важливе значення для майбутнього ЄС та США, - історик Снайдер
19:21
Авдіївка
Українські захисники відбили за добу 29 атак на Авдіївському напрямку
19:08
Кирило Буданов
"Побачите дії у відповідь на території РФ": Буданов заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини
18:54
Ексклюзив
Сергій Пашинський
Затримання Пашинського може нівелювати взаємодію підприємств, - гендиректор компанії "Українська бронетехніка" Бельбас
18:54
Сумщина, обстріл
РФ протягом 6 годин обстрілювала цивільну інфраструктуру на Сумщині: загинув чоловік
18:47
Вигадуватимуть "гасла за Путіна": окупанти залучатимуть школярів на ТОТ для агітації на псевдовиборах президента РФ, - Спротив
18:43
OPINION
Віталій Портников
Не варто сумніватися, що вбивство Навального було заплановано, - Портников
18:37
Володимир Путін
"Путін зробить усе, щоб Надєждін і Даванков були повністю ручними": ЦПД відреагував на смерть Навального
18:31
Тімоті Снайдер
Снайдер: для ефективної відбудови партнери України повинні підтримувати малі неурядові організації
18:20
яхта Royal Romance
Кабмін погодив продаж арештованої яхти Медведчука
18:20
туберкульоз
В Україні вперше почали використовувати ШІ для діагностики туберкульозу
18:08
На фото: Vivienne Mort
Vivienne Mort випустили пісню на вірш загиблого Максима Далі Кривцова
18:05
Працівники Полтавського ГЗК звернулися до Верховного Суду України через ризик зупинки підприємства 
18:03
OPINION
Олексій Панич
"Правки Лозового": загадка від Малюськи
17:59
Владислав Клименко
Український підліток встановив історичне досягнення на Кубку світу зі скелетону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV