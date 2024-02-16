До ЧЄ з боротьби допустили росіянина, який їздив на ТОТ підтримати армію РФ. У НОК України відреагували

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Президент НОК Вадим Гутцайт разом з т.в.о. міністра молоді та спорту Матвієм Бідним та президентом Асоціації спортивної боротьби України Юрієм Копитком звернулися до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха і президента Міжнародної федерації боротьби Ненада Лаловіча та надали їм докази, що борець вільного стилю Імам Ганішов відвідував російських військових на тимчасово окупованих територіях України.

"У нас є інформація та фото, які підтверджують, що ця особа перебувала на тимчасово окупованій території України у Запорізькій області, підтримує російських військових та війну Росії проти України", – йдеться в листі.

До чемпіонату Європи з боротьби в Бухаресті Ганішова, які і решту росіян, допустили у нейтральному статусі. Умовою їх участі в міжнародних змаганнях була відсутність публічної підтримки війни РФ проти України.

Ганішов під час відвідин Запорізької області сфотографувався з російським військовим та підтримав війну проти України. Знімок було викладено у соцмережах.

Фото: Instagram

Як Україна виступає на ЧЄ-2024 з боротьби

"Хочемо ще раз підкреслити непохитну позицію України. Поки російські війська за підтримки уряду Білорусі продовжуватимуть здійснювати акти геноциду проти українського народу, російським і білоруським спортсменам має бути заборонено брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях, у будь-якому статусі, зокрема в нейтральному", – наголосили у Мінмолодьспорту та НОК України.

Жіноча збірна України здобула на ЧЄ-2024 шість медалей. Ірина Коляденко стала чемпіонкою в категорії до 65 кг. Срібло виграли Аліна Філіпович (до 59 кг), Тетяна Сова-Ріжко (до 68 кг) та Анастасія Шустова (до 76 кг). Юлія Ткач-Остапчук (до 62 кг) та Соломія Винник (до 57 кг) виграли бронзові медалі.

Збірна України з греко-римської боротьби завершила змагання на чемпіонаті Європи з чотирма нагородами. 13 лютого срібло у категорії до 63 кг здобув Олександр Грушин, а Жан Беленюк виборов бронзу у вазі до 87 кг. 14 лютого бронзові нагороди виграли Ярослав Фільчаков (до 82 кг) та Парвіз Насібов (до 72 кг).