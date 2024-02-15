Українець Грушин відмовився від спільного фото з росіянином на ЧЄ з боротьби

Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

На чемпіонаті Європи у Бухаресті Олександр Грушин 13 лютого здобув срібло та приніс Україні першу медаль у греко-римському стилі у категорії до 63 кг. Бронзу в цій вазі виграв росіянин Анвар Аллах'яров, якого допустили до змагань у нейтральному статусі.

На церемонії нагородження Грушин відмовився підійматися для спільного фото на першу сходинку п'єдесталу пошани з чемпіоном Європи Мурадом Мамедовим з Азербайджану та Едмондом Назаряном з Болгарії, оскільки поруч з ними опинився Аллах'яров.

"Олександр Грушин відмовився від спільного фото з представником країни-бензоколонки. Пишаємось громадянською позицією наших спортсменів.

А військовим злочинцям не місце в спорті", - підписали фото з церемонії нагородження в Асоціації боротьби України.

Як Україна виступає на ЧЄ-2024 з боротьби

Збірна України з греко-римської боротьби завершила змагання на чемпіонаті Європи з чотирма нагородами. 13 лютого срібло у категорії до 63 кг здобув Олександр Грушин, а Жан Беленюк виборов бронзу у вазі до 87 кг. 14 лютого бронзові нагороди виграли Ярослав Фільчаков (до 82 кг) та Парвіз Насібов (до 72 кг).