До України повернулися олімпійці, серед них бронзова медалістка Геращенко

Про це передає Espreso.TV.

Зокрема, до України повернулися бронзова медалістка Олімпійських ігор - 2024 у змаганнях з легкої атлетики Ірина Геращенко, її особиста тренерка Ірина Пустовойт та легкоатлетка Юлія Левченко.

На Центральному автовокзалі Києва спортсменок зустрічали рідні, представники Національного олімпійського комітету України, Міністерства молоді та спорту України та інші.

Фото: Espreso.TV

"Що ми з нашою командою зробили? Ми зробили дійсно велике свято для себе, для нашої країни, для наших захисників. Мені написали сьогодні повідомлення наші захисники, за що я дуже вдячна, бо вони писали, що я підняла їм настрій. Мені здається, зараз для мене це найпрекрасніше привітання, яке я могла почути, - саме від наших захисників", - поділилася Геращенко.

Фото: Espreso.TV

"Ігри - це завжди про емоції. Я це зрозуміла вже, напевно, коли пройшли фінал зі стрибків у висоту. Я зрозуміла, що без відчуттів, спустошений, ти не можеш вийти. У тебе все вирує всередині. Це і переживання, і підтримка. І я дуже вдячна, що в нас команда - дві спортсменки. І Ірина представила, захистила нашу групу своєю медаллю", - зазначила Юлія Левченко.