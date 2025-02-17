Другий найкращий показник в історії України: на Іграх нескорених-2025 Україна здобула 30 медалей

Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Цього року команда представила найбільший склад у своїй історії — 35 українських ветеранів і військовослужбовців.
Цього року Ігри проходили в "гібридному" форматі, поєднуючи літні та зимові види спорту. Загалом учасники змагалися в 11 дисциплінах, серед яких новими стали гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон та керлінг, поряд із традиційними дисциплінами, такими як плавання та волейбол сидячи.
Хоча основною метою заходу була реабілітація поранених військових, українські атлети змогли здобути дивовижні результати. Протягом семи змагальних днів команда виборола 30 медалей — 12 золотих, 11 срібних і 7 бронзових.
Найбільшу кількість медалей збірна здобула у плаванні, отримавши 8 нагород. У лижних перегонах і біатлоні українці також продемонстрували сильні результати, вигравши по п’ять медалей у кожній дисципліні.
У медальному заліку Україна зайняла третє місце, поступившись лише Сполученим Штатам, які лідирували з 55 медалями, та Австралії, що здобула 36 нагород.
В особистому заліку виділялися військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник, який виборов шість медалей, а також Руслан Сергійчук зі трьома золотими нагородами.
Усі медалісти України на Іграх нескорених-2025
- Біатлон: Олег Омельчук – "золото" (клас – IBI4 - Open), Руслан Сергійчук – "золото" (IBI3 - Visually Impaired), Іван Лавренюк – "срібло" (IBI3 - Visually Impaired), Олександр Андрієнко – "бронза" (IBI1 - Sit Ski), Артур Милін – "бронза" (IBI2 - Standing Ski)
- Лижні перегони: Анатолій Бирко – "золото" (INO4 - Open), Володимир Марченко – "золото" (INO2 - Standing Ski), Ярослав Шаркий – "срібло" (INO2 - Standing Ski), Віктор Дикий – "срібло" (INO1 - Sit Ski), Валерій Одайник – "бронза" (INO2 - Standing Ski)
- Гірськолижний спорт: Сергій Гордієвич – "золото" (клас – IAS1 - Sit Ski), Олексій Горб – "срібло" (IAS1 - Sit Ski), Арсен Рябошапко – "срібло" (IAS2 - Standing Ski)
- Сноубординг: Олександр Андрощук – "золото" (ISB1-2-3 - Standing), Ігор Олійник – "золото" (ISB3-1 - Standing), Ілля Пилипенко — "бронза" (ISB1-2 - Standing)
- Скелетон: Ілля Гайдук – "бронза" (клас ISK3)
- Плавання: Ілля Олійник — "золото" (50 метрів, вільний стиль; 100 м, вільний стиль, клас ISC), "срібло" (50 м, брас; 50 м, спина, клас ISC), Артур Милін — "золото" (50 м, брас, клас ISD), Руслан Сергійчук — "золото" (50 м, брас; 50 м, спина, клас ISD-VI), Дем'ян Дудля — "бронза" (50 м, спина, клас ISD)
- Волейбол сидячи: збірна України — "бронза" (Олександр Андрієнко, Андрій Бойчук, Дем'ян Дудля, Віктор Дикий, Владислав Капканець, Костянтин Корелюк, Павло Коритнюк, Валерій Одайник, Роман Полтавець, Арсен Рябошапко, Руслан Сергійчук, Ярослав Шаркий, Михайло Тарасенко, Денис Смольніков)
- Веслування на тренажерах: Ігор Олійник — "срібло" (клас IR3), Валерій Одайник — "срібло" (клас IR4), Анатолій Бирко — "срібло" (клас IR6), Олександр Андрієнко — "срібло" (клас IR7)