Ексчемпіон світу дав обнадійливий прогноз для кар'єри Ломаченка

Про це повідомляє ProBox TV.

"Якщо його мета стати абсолютним чемпіоном, то у нього достатньо досвіду, умінь і достатньо всього (для досягнення цього - прим.). Ми бачимо, що в нього все ще достатньо сил, щоб зробити це. Звичайно, він бореться не тільки проти бійців, а й з часом, але я думаю, що нього достатньо сил, щоб втілити це в життя", - сказав Шон Портер.

Портер у 2013-2014 роках був чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації), а у вересні 2018 року переміг Денні Гарсію в бою за вакантний титул WBC (Всесвітньої боксерської ради), ставши дворазовим чемпіоном світу. У 2019-му втратив титул.