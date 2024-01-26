Ексчемпіон світу дав обнадійливий прогноз для кар'єри Ломаченка
Колишній чемпіон Шон Портер поділився позитивними думками про ексчемпіона у трьох дивізіонах Василя Ломаченка
Про це повідомляє ProBox TV.
"Якщо його мета стати абсолютним чемпіоном, то у нього достатньо досвіду, умінь і достатньо всього (для досягнення цього - прим.). Ми бачимо, що в нього все ще достатньо сил, щоб зробити це. Звичайно, він бореться не тільки проти бійців, а й з часом, але я думаю, що нього достатньо сил, щоб втілити це в життя", - сказав Шон Портер.
Портер у 2013-2014 роках був чемпіоном світу IBF (Міжнародної боксерської федерації), а у вересні 2018 року переміг Денні Гарсію в бою за вакантний титул WBC (Всесвітньої боксерської ради), ставши дворазовим чемпіоном світу. У 2019-му втратив титул.
- 15 січня український боксер Василь Ломаченко оголосив, що 12 травня проведе бій за вакантний титул чемпіона світу IBF проти австралійця Джорджа Камбососа.
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