Ексфутболіст збірної України Коноплянка оголосив про завершення кар'єри

Про це він написав у дописі в Instagram.

"Футбол для мене - більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості і професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити знаходячись на футбольному полі. Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар’єру", - йдеться у повідомленні.

Коноплянка принагідно подякував усім, хто "пройшов з ним цей шлях, хто розділяв радість перемог та сум поразок, хто слідкував і підтримував на полі та поза ним".

Також 34-річний експівзахисник повідомив, що не планує полишати спорт назовсім. Коноплянка заявив, що став засновником скаутської агенції разом з іншим ексгравцем збірної України Романом Зозулею.

Крім того, спортсмен розповів про створення кіберспортивної організації Kono.ecf, яка спеціалізуватиметься на дисципліні Counter-Strike 2.

Хто такий Євген Коноплянка

Євген Коноплянка відомий своєю грою за збірну України, "Дніпро", "Шахтар", іспанську "Севілью", німецький "Шальке", польську "Краковію" та румунський ЧФР "Клуж". У своїй кар'єрі вигравав Лігу Європи та УПЛ, ставав найкращим футболістом України.

У доробку футболіста 87 матчів за збірну України. Також Коноплянка - третій бомбардир в історії збірної з футболу, забив за неї 21 гол. За цим показником півзахисник поступається лише Андрію Шевченку та Андрію Ярмоленку із забитими 48 і 46 голами відповідно.

Востаннє Коноплянка виходив на поле в листопаді 2023 року у матчі вищої ліги Румунії. Загалом за останні пів року провів 4 матчі, зіграв 54 хвилини, результативними діями не відзначився.