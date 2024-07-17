Ексфутболіст збірної України Коноплянка оголосив про завершення кар'єри
Колишній півзахисник збірної України Євген Коноплянка у середу, 17 липня, оголосив про завершення футбольної кар'єри
Про це він написав у дописі в Instagram.
"Футбол для мене - більш ніж просто гра, більш ніж просто спорт чи змагання. Це велика частина мене, як людини, особистості і професіонала. Я дуже люблю цю гру і ціную кожен момент, який мені довелося пережити знаходячись на футбольному полі. Та сьогодні я маю повідомити вам про те, що прийняв рішення завершити професійну кар’єру", - йдеться у повідомленні.
Коноплянка принагідно подякував усім, хто "пройшов з ним цей шлях, хто розділяв радість перемог та сум поразок, хто слідкував і підтримував на полі та поза ним".
Також 34-річний експівзахисник повідомив, що не планує полишати спорт назовсім. Коноплянка заявив, що став засновником скаутської агенції разом з іншим ексгравцем збірної України Романом Зозулею.
Крім того, спортсмен розповів про створення кіберспортивної організації Kono.ecf, яка спеціалізуватиметься на дисципліні Counter-Strike 2.
Хто такий Євген Коноплянка
Євген Коноплянка відомий своєю грою за збірну України, "Дніпро", "Шахтар", іспанську "Севілью", німецький "Шальке", польську "Краковію" та румунський ЧФР "Клуж". У своїй кар'єрі вигравав Лігу Європи та УПЛ, ставав найкращим футболістом України.
У доробку футболіста 87 матчів за збірну України. Також Коноплянка - третій бомбардир в історії збірної з футболу, забив за неї 21 гол. За цим показником півзахисник поступається лише Андрію Шевченку та Андрію Ярмоленку із забитими 48 і 46 голами відповідно.
Востаннє Коноплянка виходив на поле в листопаді 2023 року у матчі вищої ліги Румунії. Загалом за останні пів року провів 4 матчі, зіграв 54 хвилини, результативними діями не відзначився.
- Про те, що експівзахисник збірної України вирішив завершити професійну кар'єру футболіста ЗМІ повідомляли ще наприкінці березня.
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