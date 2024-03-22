Коноплянка прийняв рішення завершити кар'єру футболіста, - ЗМІ

Про це повідомляє "Футбол 24".

За інформацією джерела, минулої зими 34-річний Євген Коноплянка отримав декілька пропозицій від клубів з Азії. Проте фінансові умови та статус команд не задовольнили українського футболіста.

Євген Коноплянка прийняв рішення завершити кар'єру. У планах ексфутболіста - зайнятись агентським бізнесом разом із Романом Зозулею. Зараз колишні гравці "Дніпра" працюють над отриманням ліцензії.

Євген Коноплянка відомий своєю грою за збірну України, "Дніпро", "Шахтар", іспанську "Севілью", німецький "Шальке", польську "Краковію" та румунський ЧФР ("Клуж"). У своїй кар'єрі вигравав Лігу Європи та УПЛ, ставав найкращим футболістом України.