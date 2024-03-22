Коноплянка прийняв рішення завершити кар'єру футболіста, - ЗМІ
Колишній півзахисник збірної України Євген Коноплянка вирішив завершити професійну кар'єру футболіста
Про це повідомляє "Футбол 24".
За інформацією джерела, минулої зими 34-річний Євген Коноплянка отримав декілька пропозицій від клубів з Азії. Проте фінансові умови та статус команд не задовольнили українського футболіста.
Євген Коноплянка прийняв рішення завершити кар'єру. У планах ексфутболіста - зайнятись агентським бізнесом разом із Романом Зозулею. Зараз колишні гравці "Дніпра" працюють над отриманням ліцензії.
- Євген Коноплянка відомий своєю грою за збірну України, "Дніпро", "Шахтар", іспанську "Севілью", німецький "Шальке", польську "Краковію" та румунський ЧФР ("Клуж"). У своїй кар'єрі вигравав Лігу Європи та УПЛ, ставав найкращим футболістом України.
- Востаннє Коноплянка виходив на поле в листопаді 2023 року у матчі вищої ліги Румунії. Загалом за останні пів року провів 4 матчі, зіграв 54 хвилини, результативними діями не відзначився.
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