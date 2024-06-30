Євро-2024: Іспанія розгромила Грузію
У неділю, 30 червня 2024 року, на матчі в межах Євро-2024 збірна Іспанії розбила команду Грузії. Гра відбувалася у Кельні (ФРН)
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Про це передає Еспресо.TV.
Євро-2024
1/8 фіналу
30 червня
Іспанія – Грузія 4:1
Голи: Родрі, 39, Фабіан Руїс, 51, Ніко Вільямс, 75, Ольмо, 83 - Ле Норман, 18 (автогол)
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