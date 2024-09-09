Forbes назвав 15 найбільш високооплачуваних спортсменів України. Хто лідирує
Forbes визнав боксера Олександра Усика найбільш високооплачуваним спортсменом України 2024 року
Про це повідомляє Forbes.
Для розрахунку видання використало інформацію про доходи спортсменів за контрактами, призовими та прибутками від реклами.
За даними Forbes, найбільше з українських спортсменів за рік заробив Олександр Усик - $54 млн. Він 18 травня переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Другим із суттєвим відставанням йде футболіст англійського "Арсеналу" Олександр Зінченко - $10 млн. На третій позиції розташувався Михайло Мудрик - футболіст лондонського клубу "Челсі", який за рік заробив $6,6 млн.
15 найбільш високооплачуваних спортсменів України за версією Forbes
1. Олександр Усик (бокс) – $54 млн
2. Олександр Зінченко (футбол) – $10 млн
3. Михайло Мудрик (футбол) – $6,6 млн
4. Анатолій Трубін (футбол) – $4,2 млн
5. Артем Довбик (футбол) – $3,9 млн
6. Василь Ломаченко (бокс) – $3,7 млн
7. Святослав Михайлюк (баскетбол) – $3,5 млн
8. Ілля Забарний (футбол) – $3,4 млн
9. Олексій Лень (баскетбол) – $3,3 млн
10. Віталій Миколенко (футбол) – $3 млн
11. Андрій Лунін (футбол) – $2,8 млн
12. Георгій Судаков (футбол) – $1,9 млн
13. Еліна Світоліна (теніс) – $1,9 млн
14. Віктор Циганков (футбол) – $1,8 млн
15. Марта Костюк (теніс) – $1,5 млн
- 16 травня стало відомо, що португальський футболіст Кріштіану Роналду зберіг лідерство у рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів світу за версією Forbes.
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