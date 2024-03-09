Формула-1: Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Саудівської Аравії
У суботу, 9 березня, пройшла друга у сезоні гонка Формули-1 - Гран-прі Саудівської Аравії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На етапі Гран-прі Саудівської Аравії у місті Джідда тріумфував пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Напередодні нідерландець виграв і кваліфікацію.
Другим фінішував мексиканець Серхіо Перес з "Ред Булл", він відстав від Ферстаппена на 13,643 сек. Третій - Шарль Леклер з "Феррарі".
Наступний етап Формули-1 пройде у Мельбурні (Австралія). Дата - 24 березня.
Формула-1
Гран-прі Саудівської Аравії
9 березня
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 50 кіл
2. Серхіо Перес ("Ред Булл") +13.643 сек.
3. Шарль Леклер ("Феррарі") +18.639
4. Оскар Піастрі ("Макларен") +32.007
5. Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +35.759
6. Джордж Расселл ("Мерседес") +39.936
7. Олівер Берман ("Феррарі") +42.679
8. Ландо Норріс ("Макларен") +45.708
9. Льюїс Гемілтон ("Мерседес") +47.391
10. Ніко Гюлькенберг ("Хаас") +1:16.996
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