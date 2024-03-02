Формула-1: Ферстаппен виграв першу гонку сезону
У суботу, 2 березня, відбулася перша гонка Формули-1 у сезоні-2024 - Гран-прі Бахрейну
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Першу гонку сезону виграв чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з Red Bull. Другу позицію посів Серхіо Перес, він відстав від Ферстаппена на 22, 457.
Гран-прі Саудівської Аравії пройде з 7 до 10 березня.
Формула-1
Гран-прі Бахрейну
2 березня, Міжнародний автодром Бахрейну
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.31,44.724
2. Серхіо Перес ("Ред Булл") +22,457
3. Карлос Сайнс ("Феррарі") +25,110
4. Шарль Леклер ("Феррарі") +39,669
5. Джордж Рассел ("Мерседес") +46,788
6. Ландо Норріс ("Макларен") +48,458
7. Льюїс Гемілтон ("Мерседес") +50,324
8. Оскар Піастрі ("Макларен") +56,082
9. Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +1.14,887
10. Ланс Стролл ("Астон Мартін") +1.33,216
- 1 лютого стало відомо, що Льюїс Гемілтон після завершення сезону-2024 залишить Mercedes та перейде до Ferrari.
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