Гонщик Формули-1 Гемілтон у 2025 році приєднається до Ferrari, - Sky Sports F1

Про це повідомляє Sky Sports F1 із посиланням на власні джерела.

Минулого літа 39-річний Гемілтон підписав угоду з Mercedes строком на два роки, яка закінчується в кінці 2025-го, та він проведе в команді лише один сезон.

Льюїс Гемілтон є семиразовим чемпіон світу і найуспішнішим гонщиком в історії Формули-1: зі 103 перемогами та 104 поул-позиціями. Єдиним гонщиком, який також має сім титулів чемпіона світу, є Міхаель Шумахер.

Гемілтон перейшов до Mercedes у 2013 році з McLaren і виграв із командою шість титулів чемпіона світу.

Перед підписанням поточного контракту Гемілтон й травні 2023 року прокоментував, що він "збреше", якщо скаже, що "ніколи не думав про те, щоб завершити кар’єру в іншому місці".

Очікується, що у Ferrari він замінить Карлоса Сайнса.

Контракт Сайнса закінчується в кінці 2024 року, а інший пілот Ferrari, Шарль Леклер, нещодавно уклав нову довгострокову угоду.