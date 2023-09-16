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Усик - Ф'юрі, українець і Формула-1, збірна України і Євро-2024: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
16 вересня, 2023 субота
15:30
Спорт Олександр Усик

З 10 по 16 вересня в українському спорті трапилось чимало цікавих подій. Еспресо.TV підготував огляд найголовніших новин футболу, боксу, волейболу, футзалу та Формули-1

Футбол: збірна України у відборі на Євро-2024, новий тренер СК "Дніпро-1"

У вівторок, 12 вересня, збірна України програла Італії (1:2) у відбірковому матчі Євро-2024. Єдиний гол для нашої національної команди забив Андрій Ярмоленко. Паралельна зустріч у групі C закінчилась виграшем Північної Македонії над Мальтою (2:0).

Після 5-х матчів кваліфікації Євро-2024 збірна України має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 поєдинків. Мальта - 0 балів - остання позиція за 5 матчів. 

У збірної України залишаються прекрасні шанси вийти на Євро-2024. Попереду матчі проти Італії, Мальти та Північної Македонії.

Турнірна таблиця групи збірної України після 6-го туру кваліфікації Євро-2024

Турнірна таблиця групи збірної України після 6-го туру кваліфікації Євро-2024

Фото: Flashscore

Стосовно новин українського клубного футболу, то тут не густо. Адже лише у цей вікенд національні чемпіонати відновлюються після перерви на матчі збірних.

Проте є гучна новина від срібного призера минулого сезону УПЛ. СК "Дніпро-1" оголосив про призначення Юрія Максимова новим головним тренером. Сторони уклали контракт на два роки. На посаді головного тренера він замінив Олександра Кучера, якого звільнили після вильоту клубу з кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи. 

"Дніпро-1" у минулому сезоні здобув срібло прем'єр-ліги, а в нинішньому чемпіонаті України після шести турів має 5 очок та займає 13-те місце. 

Юрій Максимов

Фото: scdnipro1.com.ua

Бокс: ситуація навколо бою Усик - Ф'юрі

WBC пообіцяла не призначати обов'язкового претендента на титул Тайсона Ф'юрі, аби британець міг домовитися про поєдинок з Олександром Усиком.

За словами президента Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулеймана, організація не буде поспішати з призначенням обов'язкового претендента на бій з володарем титулу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі з Великої Британії. 

"Ми призначили бій Вайлдера проти Руїса, і переможець був би обов’язковим претендентом, але цей поєдинок не відбувся. Тому обов’язкового претендента немає. Ф’юрі найкращий боєць надважкої ваги. Ми хотіли б бачити його проти Усика, тому не будемо втручатися в плани провести масштабний поєдинок за всі пояси, тому ми не поспішаємо з пошуками обов’язкового претендента", - пояснив Сулейман. 

Він додав, що рішення щодо наступного захисту поясу WBC буде розглянуто після поєдинку Тайсона Ф'юрі проти бійця змішаних єдиноборств Френсіса Нганну з Франції. 

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)

Фото: Reuters

Українець вперше в історії потрапив до академії команди Формули-1

Український картингіст Олександр Бондарев приєднався до академії команди Королівських автоперегонів "Вільямс". 14-річний пілот поповнив лави програми розвитку британської команди.

"Вільямс – одна з найзнаковіших команд в автоспорті, до її складу входять одні з найкращих пілотів у спортивних перегонах, тож для мене велика честь отримати шанс стати частиною цієї історії. З п'яти років, коли я почав займатися картингом, я мріяв про Формулу-1. На мене, звісно, чекає довгий шлях, але це великий крок для мене", – заявив Бондарев.

Спортивний директор "Вільямса" Свен Смітс заявив, що команда не могла пройти повз величезний потенціал українця в такому юному віці. Академія надаватиме Бондареву всю необхідну підтримку в юніорських категоріях автоспорту. Новий етап у кар'єрі пілота – виступ на чемпіонаті світу з картингу за команду "Према" в жовтні.

Бондарев - перший українець, хто потрапив до академії команди Формули-1. 

спорт, Формула 1, світ, Велика Британія

Фото: Офіційна сторінка Вільямс

Футзал: збірна України знищила Бельгію у відборі на ЧС

У п'ятницю, 15 вересня, збірна України перемогла Бельгію у 1-му турі відбору на ЧС з футзалу. Матч закінчився розгромною перемогою України на виїзді. Наші футзалісти забили бельгійцям 10 голів, а пропустили лише 2.

Це був перший матч у кваліфікації ЧС-2024 з футзалу. Команди змагаються у групі B, де в паралельній зустрічі Сербія перемогла Польщу (2:1).

Збірна України, футзал

Фото: Getty Images

Волейбол: найкращий результат збірної України 

У вівторок, 12 вересня, чоловіча збірна України поступилася Словенії у чвертьфіналі чемпіонату Європи з волейболу. У Варні (Болгарія) матч для нас закінчився з рахунком 1:3.

Збірна України зупинилася у 1/4 фіналу ЧЄ та повторила свій найкращий результат на турнірі. Наша команда вперше дійшла до цієї стадії у 2019 році.  

У 2022 році Україна встановила своє найкраще досягнення на чемпіонаті світу, де також зупинилася у чвертьфіналі. 

Збірна України з волейболу, ЧЄ-2023

Фото: Getty Images

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Євро-2024
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