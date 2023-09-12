Італія - Україна: де та коли дивитися матч відбору Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Наживо гру Італія - Україна покаже Megogo та регіональні телеканали Суспільного. Початок трансляції - 21:45.

Євро-2024

Кваліфікація. Група С

Італія - Україна

Мілан, стадіон "Сан-Сіро"

12 вересня

Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного

Початок - 21:45

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією.

Збірна України після 4-х матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 13 пунктами Англія після 5 ігор.

У збірної Італії 3 матчі та 4 бали. Команда ділить третє-четверте місця з Північною Македонією. У Мальти - 0 пунктів.