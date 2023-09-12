Україна повторила найкращий в історії результат на ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Варні (Болгарія) українці поступилися віцечемпіонам Європи з рахунком 1:3. Таким чином збірна України зупинилася у 1/4 фіналу ЧЄ та повторила свій найкращий результат на турнірі. Наша команда вперше дійшла до цієї стадії у 2019 році.

У 2022 році Україна встановила своє найкраще досягнення на чемпіонаті світу, де також зупинилася у чвертьфіналі.

Україна на ЧЄ-2023 з волейболу

На старті чемпіонату Європи українці зазнали трьох поспіль поразок від Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3). Команда Угіса Карстіньша вийшла до плей-офф завдяки перемогам над Фінляндією (3:2) та Іспанією (3:0).

У 1/8 фіналу Україна здолала Португалію - 3:0.

ЧЄ-2023 з волейболу

Чоловіки

Варна, Болгарія

11 вересня

Словенія – Україна 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)