Україна повторила найкращий в історії результат на ЧЄ з волейболу
Чоловіча збірна України поступилася Словенії у чвертьфіналі чемпіонату Європи з волейболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Варні (Болгарія) українці поступилися віцечемпіонам Європи з рахунком 1:3. Таким чином збірна України зупинилася у 1/4 фіналу ЧЄ та повторила свій найкращий результат на турнірі. Наша команда вперше дійшла до цієї стадії у 2019 році.
У 2022 році Україна встановила своє найкраще досягнення на чемпіонаті світу, де також зупинилася у чвертьфіналі.
Україна на ЧЄ-2023 з волейболу
На старті чемпіонату Європи українці зазнали трьох поспіль поразок від Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3). Команда Угіса Карстіньша вийшла до плей-офф завдяки перемогам над Фінляндією (3:2) та Іспанією (3:0).
У 1/8 фіналу Україна здолала Португалію - 3:0.
ЧЄ-2023 з волейболу
Чоловіки
Варна, Болгарія
11 вересня
Словенія – Україна 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)
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