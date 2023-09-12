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Україна повторила найкращий в історії результат на ЧЄ з волейболу

12 вересня, 2023 вiвторок
06:30
Спорт Збірна України з волейболу, ЧЄ-2023

Чоловіча збірна України поступилася Словенії у чвертьфіналі чемпіонату Європи з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У Варні (Болгарія) українці поступилися віцечемпіонам Європи з рахунком 1:3. Таким чином збірна України зупинилася у 1/4 фіналу ЧЄ та повторила свій найкращий результат на турнірі. Наша команда вперше дійшла до цієї стадії у 2019 році.  

У 2022 році Україна встановила своє найкраще досягнення на чемпіонаті світу, де також зупинилася у чвертьфіналі. 

Україна на ЧЄ-2023 з волейболу

На старті чемпіонату Європи українці зазнали трьох поспіль поразок від Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3). Команда Угіса Карстіньша вийшла до плей-офф завдяки перемогам над Фінляндією (3:2) та Іспанією (3:0). 

У 1/8 фіналу Україна здолала Португалію - 3:0

ЧЄ-2023 з волейболу

Чоловіки

Варна, Болгарія

11 вересня

Словенія – Україна 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)


 
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