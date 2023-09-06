Україна вийшла у плей-офф ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч 5-го туру ЧЄ з волейболу Україна - Іспанія закінчилась впевненою перемогою нашої команди. Українські чоловіки були кращими у всіх трьох партіях - 25:21, 25:21, 25:19.

Для України це була лише друга перемога на ЧЄ з волейболу. На старті турніру українці програли 3 матчі поспіль. В першому колі поступилися Словенії, у другому - Хорватії, у третьому - Болгарії.

Але сьогоднішня перемога над іспанцями гарантувала українцям вихід у плей-офф. На чоловічу збірну України чекає поєдинок проти Португалії. Матч відбудеться 8-9 вересня.

Чемпіонат Європи з волейболу

5-й тур

5 вересня

Іспанія – Україна – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)