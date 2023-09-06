Україна вийшла у плей-офф ЧЄ з волейболу
У вівторок, 5 вересня, чоловіча збірна України з волейболу провела вдалий матч на чемпіонаті Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч 5-го туру ЧЄ з волейболу Україна - Іспанія закінчилась впевненою перемогою нашої команди. Українські чоловіки були кращими у всіх трьох партіях - 25:21, 25:21, 25:19.
Для України це була лише друга перемога на ЧЄ з волейболу. На старті турніру українці програли 3 матчі поспіль. В першому колі поступилися Словенії, у другому - Хорватії, у третьому - Болгарії.
Але сьогоднішня перемога над іспанцями гарантувала українцям вихід у плей-офф. На чоловічу збірну України чекає поєдинок проти Португалії. Матч відбудеться 8-9 вересня.
Чемпіонат Європи з волейболу
5-й тур
5 вересня
Іспанія – Україна – 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)
- У вересні 2022 року чоловіча збірна України показала найкращий результат за весь час виступів на чемпіонатах світу та дійшла до чвертьфіналу.
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