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Головна Спорт Збірна України програла Словенії у чвертьфіналі ЧС з волейболу

Збірна України програла Словенії у чвертьфіналі ЧС з волейболу

8 вересня, 2022 четвер
00:00
Спорт Збірна України з волейболу

У чвертьфінальному матчі ЧС-2022 з волейболу збірна України поступилась Словенії

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 проходив при домашніх трибунах словенців у Любляні.  Чоловіча збірна України грала у чвертьфіналу чемпіонату світу вперше в історії.

До цього Україна лише одного разу брала участь у фінальній частині світової першості та за підсумками другого групового раунду посіли десяте місце. 

Українці зуміли перемогти лише у першому періоді, де з самого початку заволоділи ініціативою і закінчили з рахунком 25:18. 

У трьох наступних сетах словенці були сильнішими - 26:24, 25:19 та 25:23.

Словенія є чинним віцечемпіоном Європи. 

ЧС-2022 з волейболу

1/4 фіналу

7 вересня. Любляна, Словенія

Словенія - Україна 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)

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Словенія
Збірна України
волейбол
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