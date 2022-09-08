Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 проходив при домашніх трибунах словенців у Любляні. Чоловіча збірна України грала у чвертьфіналу чемпіонату світу вперше в історії.

До цього Україна лише одного разу брала участь у фінальній частині світової першості та за підсумками другого групового раунду посіли десяте місце.

Українці зуміли перемогти лише у першому періоді, де з самого початку заволоділи ініціативою і закінчили з рахунком 25:18.

У трьох наступних сетах словенці були сильнішими - 26:24, 25:19 та 25:23.

Словенія є чинним віцечемпіоном Європи.

ЧС-2022 з волейболу

1/4 фіналу

7 вересня. Любляна, Словенія

Словенія - Україна 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)

5 вересня збірна України переграла Нідерланди з рахунком 3:0 та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

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