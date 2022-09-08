Збірна України програла Словенії у чвертьфіналі ЧС з волейболу
У чвертьфінальному матчі ЧС-2022 з волейболу збірна України поступилась Словенії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 проходив при домашніх трибунах словенців у Любляні. Чоловіча збірна України грала у чвертьфіналу чемпіонату світу вперше в історії.
До цього Україна лише одного разу брала участь у фінальній частині світової першості та за підсумками другого групового раунду посіли десяте місце.
Українці зуміли перемогти лише у першому періоді, де з самого початку заволоділи ініціативою і закінчили з рахунком 25:18.
У трьох наступних сетах словенці були сильнішими - 26:24, 25:19 та 25:23.
Словенія є чинним віцечемпіоном Європи.
ЧС-2022 з волейболу
1/4 фіналу
7 вересня. Любляна, Словенія
Словенія - Україна 3:1 (18:25, 26:24, 25:19, 25:23)
- 5 вересня збірна України переграла Нідерланди з рахунком 3:0 та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.
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