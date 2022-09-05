Україна перемогла Нідерланди та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу ЧС з волейболу
Чоловіча збірна України переграла Нідерланди з рахунком 3:0 та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У понеділок, 5 серпня, у Любляні (Словенія) українські волейболісти переграли нідерландців у трьох партіях - 3:0. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Василь Тупчій, який набрав 14 очок.
Збірна Нідерландів є олімпійським чемпіоном-1996, чемпіоном Європи-1997 та віцечемпіоном світу-1994. на останньому великому турнірі - ЧЄ-2021 - нідерландці дійшли до чвертьфіналу, а українці зупинилися у 1/8 фіналу.
Наша чоловіча національна команда вийшла до чвертьфіналу ЧС вперше в історії. До цього українці лише одного разу брали участь у фінальній частині світової першості та за підсумками другого групового раунду посіли десяте місце.
У чвертьфіналі Україна 7 вересня зустрінеться у Любляні за Словенією, яка є чинним віцечемпіоном Європи.
Чемпіонат світу-2022 з волейболу
1/8 фіналу
Любляна, Словенія
Нідерланди - Україна 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)
- 31 серпня у 3-му турі групового етапу ЧС-2022 з волейболу збірна України перемогла Пуерто-Рико з рахунком 3:1 та вийшла до 1/8 фіналу.
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