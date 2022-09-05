Про це повідомляє Еспресо.TV.

У понеділок, 5 серпня, у Любляні (Словенія) українські волейболісти переграли нідерландців у трьох партіях - 3:0. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став Василь Тупчій, який набрав 14 очок.

Збірна Нідерландів є олімпійським чемпіоном-1996, чемпіоном Європи-1997 та віцечемпіоном світу-1994. на останньому великому турнірі - ЧЄ-2021 - нідерландці дійшли до чвертьфіналу, а українці зупинилися у 1/8 фіналу.

Наша чоловіча національна команда вийшла до чвертьфіналу ЧС вперше в історії. До цього українці лише одного разу брали участь у фінальній частині світової першості та за підсумками другого групового раунду посіли десяте місце.

У чвертьфіналі Україна 7 вересня зустрінеться у Любляні за Словенією, яка є чинним віцечемпіоном Європи.

Чемпіонат світу-2022 з волейболу

1/8 фіналу

Любляна, Словенія

Нідерланди - Україна 0:3 (16:25, 19:25, 18:25)

31 серпня у 3-му турі групового етапу ЧС-2022 з волейболу збірна України перемогла Пуерто-Рико з рахунком 3:1 та вийшла до 1/8 фіналу.

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