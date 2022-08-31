Про це повідомляє Еспресо.TV.

Українці стартували на ЧС-2022 з поразки від Сербії - 0:3, а у 2-му турі перемогли Туніс - 3:0.

Перед вирішальним туром українці мали 3 очка та займали в групі A друге місце. Лідирувала Сербія (6 пунктів), третій - Туніс (3), Пуерто-Рико (0) на четвертій позиції.

До наступного раунду чемпіонату світу, за правилами, виходять дві перші команди з групи та чотири збірні з кращими показниками, які фінішують третіми.

У фінальні зустрічі групового етапу Україна перемогла Пуерто-Рико в трьох періодах - 24:26, 25:19, 25:16, 25:19

У результаті - Україна набрала 6 очок і посіла друге місце. Сербія з 9 балами - перша.

ЧС-2022 з волейболу

Чоловіки. Група A. 3-й тур

Катовіце, Польща

31 серпня

Україна - Пуерто-Рико 3-1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)

27 серпня збірна України програла Сербії у 1-му турі чемпіонату світу з волейболу.

29 серпня Україна переграла Туніс та здобула першу за 24 роки перемогу в фінальній частині чемпіонату світу.

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