Збірна України перемогла Пуерто-Рико та вийшла в 1/8 фіналу ЧС з волейболу
У 3-му турі групового етапу ЧС-2022 з волейболу чоловіча збірна України перемогла Пуерто-Рико з рахунком 3:1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українці стартували на ЧС-2022 з поразки від Сербії - 0:3, а у 2-му турі перемогли Туніс - 3:0.
Перед вирішальним туром українці мали 3 очка та займали в групі A друге місце. Лідирувала Сербія (6 пунктів), третій - Туніс (3), Пуерто-Рико (0) на четвертій позиції.
До наступного раунду чемпіонату світу, за правилами, виходять дві перші команди з групи та чотири збірні з кращими показниками, які фінішують третіми.
У фінальні зустрічі групового етапу Україна перемогла Пуерто-Рико в трьох періодах - 24:26, 25:19, 25:16, 25:19
У результаті - Україна набрала 6 очок і посіла друге місце. Сербія з 9 балами - перша.
ЧС-2022 з волейболу
Чоловіки. Група A. 3-й тур
Катовіце, Польща
31 серпня
Україна - Пуерто-Рико 3-1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)
- 27 серпня збірна України програла Сербії у 1-му турі чемпіонату світу з волейболу.
- 29 серпня Україна переграла Туніс та здобула першу за 24 роки перемогу в фінальній частині чемпіонату світу.
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