Збірна України вийшла в 1/4 фіналу ЧЄ з волейболу
Чоловіча збірна України з волейболу перемогла Португалію в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч 1/8 фіналу ЧЄ з волейболу Португалія - Україна закінчився впевненою перемогою нашої команди. Українці обіграли португальців у трьох сетах - 25:20, 25:19, 25:22.
У наступному раунді чоловіча збірна України зіграє проти Словенії, яка обіграла Туреччину – 3:2. Матч пройде 11 вересня.
Для команд це буде друга зустріч на цьому ЧЄ. На груповому етапі перемогли словенці (3:1).
України вдруге зіграє у чвертьфіналі ЧЄ за останні чотири роки.
Чемпіонат Європи з волейболу
1/8 фіналу
9 вересня
Португалія – Україна 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)
- На груповому етапі Україна програла 3 поспіль матчі та здобула 2 перемоги.
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