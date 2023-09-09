Збірна України вийшла в 1/4 фіналу ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч 1/8 фіналу ЧЄ з волейболу Португалія - Україна закінчився впевненою перемогою нашої команди. Українці обіграли португальців у трьох сетах - 25:20, 25:19, 25:22.

У наступному раунді чоловіча збірна України зіграє проти Словенії, яка обіграла Туреччину – 3:2. Матч пройде 11 вересня.

Для команд це буде друга зустріч на цьому ЧЄ. На груповому етапі перемогли словенці (3:1).

України вдруге зіграє у чвертьфіналі ЧЄ за останні чотири роки.

Чемпіонат Європи з волейболу

1/8 фіналу

9 вересня

Португалія – Україна 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)