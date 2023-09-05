Україна здобула першу перемогу на ЧЄ з волейболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У понеділок, 4 вересня, у Варні (Болгарія) українці переграли фінів на тайбрейку - 3:2. Перемога у 4-му турі виявилася для нашої команди першою на ЧЄ-2023 та дозволила зберегти шанси на вихід до плей-офф.

Для продовження боротьби на турнірі Україні необхідно 5 вересня перемагати Іспанію з рахунком 3:0 або 3:1.

На старті чемпіонату Європи українці зазнали поразок від Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3). Наразі вони мають 3 очка та займають в групі B останнє місце. Лідирує Словенія, в якої 12 пунктів, далі розташувалися Хорватія (8), Болгарія (6), Іспанія (6) та Фінляндія (4). До 1/8 фіналу потраплять чотири найкращі команди.

ЧЄ-2023 з волейболу

Чоловіки. Група B. 4-й тур

Варна, Болгарія

4 вересня

Україна - Фінляндія 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13)