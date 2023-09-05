Україна здобула першу перемогу на ЧЄ з волейболу
Чоловіча збірна України переграла Фінляндію в 4-му турі чемпіонату Європи з волейболу та зберегла шанси на вихід в плей-офф
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У понеділок, 4 вересня, у Варні (Болгарія) українці переграли фінів на тайбрейку - 3:2. Перемога у 4-му турі виявилася для нашої команди першою на ЧЄ-2023 та дозволила зберегти шанси на вихід до плей-офф.
Для продовження боротьби на турнірі Україні необхідно 5 вересня перемагати Іспанію з рахунком 3:0 або 3:1.
На старті чемпіонату Європи українці зазнали поразок від Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3). Наразі вони мають 3 очка та займають в групі B останнє місце. Лідирує Словенія, в якої 12 пунктів, далі розташувалися Хорватія (8), Болгарія (6), Іспанія (6) та Фінляндія (4). До 1/8 фіналу потраплять чотири найкращі команди.
ЧЄ-2023 з волейболу
Чоловіки. Група B. 4-й тур
Варна, Болгарія
4 вересня
Україна - Фінляндія 3:2 (25:23, 25:17, 23:25, 24:26, 15:13)
-
У вересні 2022 року чоловіча збірна України показала найкращий результат за весь час виступів на чемпіонатах світу та дійшла до чвертьфіналу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 38.03
- EUR Купівля 40.41Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе