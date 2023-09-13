Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після поразки Італії
У вівторок, 12 вересня, збірна України програла у Мілані Італії у відбірковому матчі Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Італія - Україна закінчився з рахунком 2:1 на користь італійців. Паралельна зустріч у групі С закінчилась виграшем Північної Македонії над Мальтою (2:0).
Турнірна таблиця групи збірної України після 6-го туру кваліфікації Євро-2024
Збірна України після 5-х матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 поєдинків.
Мальта - 0 балів - остання позиція за 5 матчів.
Фото: Flashscore
Збірна України у відборі на Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0).
9 вересня збірна України зіграла внічию 1:1 з Англією. Проте поступилась Італії (1:2) у матчі, який пройшов 12 вересня у Мілані.
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