"Дніпро-1" призначив нового головного тренера
Новим головним тренером футбольного клубу "Дніпро-1" призначено Юрія Максимова
Про це повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".
Клуб з Дніпра уклав з Максимовим контракт на два роки. На посаді головного тренера він замінив Олександра Кучера, якого звільнили після вильоту клубу з кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
"Дніпро-1" у минулому сезоні здобув срібло прем'єр-ліги, а в нинішньому чемпіонаті України після шести турів має 5 очок та займає 13-те місце.
Хто такий Юрій Максимов
54-річний Юрій Максимов відомий за виступами за "Дніпро", "Динамо" та німецький "Вердер", з яким він у 199 році здобув Кубок Німеччини.
Тренерську кар'єру розпочав у 2006 році у київському ЦСКА. Також очолював "Оболонь", "Кривбас", донецький "Металург", російську "Мордовію", казахстанський "Тараз", азербайджанську "Кешлю", "Полісся", "Звягель" та полтавську "Ворсклу", яку в 2020 році вивів у фінал Кубка України.
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