Формула-1: Норріс скоротив відставання від лідера загального заліку ЧС Піастрі
У чемпіонаті світу з автоперегонів у класі Формула-1 Макс Ферстаппен виграв Гран-прі США, а Ландо Норріс фінішував другим та скоротив відставання від лідера загального заліку Оскара Піастрі до 14 очок
Про це повідомляє сайт Формули-1.
20 жовтня переможцем Гран-прі США став чинний чемпіон світу нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull, британець Ландо Норріс з McLaren фінішував другим, представник Монако Шарль Леклер з Ferrars - третім.
Австралієць Оскар Піастрі цього разу став п'ятим, набрав 346 очок та зберіг лідерство у загальному заліку серед пілотів. Норріс відстає від партнера по McLaren на 14 пунктів, Ферстаппен має 306 балів та йде третім.
McLaren набрав у загальному заліку 678 очок та є недосяжним для переслідувачів за п'ять етапів до закінчення ЧС. Mercedes з 341 пунктом йде другим, Ferrari має 334 бали, Red Bull - 331.
Наступний етап чемпіонату світу відбудеться 26 жовтня у Мексиці.
