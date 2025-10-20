Формула-1: Норріс скоротив відставання від лідера загального заліку ЧС Піастрі

Про це повідомляє сайт Формули-1.

20 жовтня переможцем Гран-прі США став чинний чемпіон світу нідерландець Макс Ферстаппен з Red Bull, британець Ландо Норріс з McLaren фінішував другим, представник Монако Шарль Леклер з Ferrars - третім.

Австралієць Оскар Піастрі цього разу став п'ятим, набрав 346 очок та зберіг лідерство у загальному заліку серед пілотів. Норріс відстає від партнера по McLaren на 14 пунктів, Ферстаппен має 306 балів та йде третім.

McLaren набрав у загальному заліку 678 очок та є недосяжним для переслідувачів за п'ять етапів до закінчення ЧС. Mercedes з 341 пунктом йде другим, Ferrari має 334 бали, Red Bull - 331.

Наступний етап чемпіонату світу відбудеться 26 жовтня у Мексиці.