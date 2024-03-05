Ф'юрі розлютився через несподіваний прогноз Джошуа на його бій з Усиком

Про це Ф'юрі написав у коментарі до відео із прогнозом Джошуа, яке оприлюднило iFL TV в instagram.

"Лише у мріях Ей Джея Усик зможе мене перемогти. Я витру підлогу обома цими безхатьками", - написав Ф’юрі під роликом, в якому Джошуа назвав Усика Фаворитом поєдинку.

Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).