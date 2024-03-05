Ф'юрі розлютився через несподіваний прогноз Джошуа на його бій з Усиком
Тайсон Ф'юрі висміяв Ентоні Джошуа, який назвав українця Олександра Усика фаворитом бою за титлу абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти британця
Про це Ф'юрі написав у коментарі до відео із прогнозом Джошуа, яке оприлюднило iFL TV в instagram.
"Лише у мріях Ей Джея Усик зможе мене перемогти. Я витру підлогу обома цими безхатьками", - написав Ф’юрі під роликом, в якому Джошуа назвав Усика Фаворитом поєдинку.
Коли відбудеться бій Усик - Ф'юрі
2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено.
Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.
Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.17 Купівля 38.17Продаж 38.69
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.12
- Актуальне
- Важливе