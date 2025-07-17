"Гетьман" Усик переміг Дюбуа в битві поглядів перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу

Відео оприлюднив DAZN Boxing.

Усик та Дюбуа влаштували битву поглядів перед поєдинком у Лондоні. В ній перемогу здобув українець, який прийшов на фінальну пресконференцію в образі Павла Скоропадського – гетьмана Української держави з 29 квітня до 14 грудня 1918 року. Британець першим відвів очі та відвернувся вбік. Це вже друга за тиждень виграна дуель поглядів Усика в Дюбуа.

19 липня на стадіоні "Вемблі" Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Даніеля Дюбуа. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBC (Всесвітньої боксерської ради). Британцю належить пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Up close and personal ????@DynamiteDubois is FIRED UP for this one ????



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Що відомо про бій Усик - Дюбуа

У серпні 2023 року Усик нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді. Натомість сам британець наполягає, що дострокову перемогу судді мали віддати йому в п'ятому раунді, коли українець опинився на підлозі після удару нижче пояса та приходив до тями більше трьох хвилин.

38-річний Олександр Усик сперечатиметься за титул абсолютного чемпіона світу вдруге. У травні минулого року українець переміг за очками британця Тайсона Ф'юрі та став першим з 1999 року володарем усіх титулів у надважкій вазі. Втім невдовзі після поєдинку Усик відмовився від поясу IBF і втратив абсолютне чемпіонство. У реванші з Ф'юрі в грудні 2024 року українець захистив три титули.

27-річний Дюбуа попередній поєдинок виграв торік у вересні нокаутом у п'ятому раунді у співвітчизника Ентоні Джошуа.