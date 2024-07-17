"Грають за Францію, але всі з Анголи": гравця "Челсі" Енцо Фернандеса звинуватили у расизмі, він відреагував

Про це пише The Independent.

Французький футболіст малійського походження, захисник англійського клубу "Челсі" Веслі Фофана звинуватив свого одноклубника Енцо Фернандеса в "нестримному расизмі".

Аргентинці бурхливо святкували перемогу на Кубку Америки. Один з епізодів, який потрапив на відео і спричинив скандал, стався в автобусі гравців збірної. Пряму трансляцію вів Енцо Фернандес. На відео потрапив момент, як гравці виконують расистське скандування про гравців збірної Франції.

"Вони грають за Францію, але всі родом з Анголи. Їхні мами – нігерійки, їхні татусі – камерунці, але в паспорті написано: "Француз", - йдеться у чанті.

Фофана, який, як і Фернандес, є гравцем "Челсі", опублікував ролик у X із підписом: "Футбол у 2024 році: нестримний расизм".

Фернандес перепросив за публікацію цих кадрів.

"Пісня містить дуже образливу лексику, і цим словам немає абсолютно ніякого виправдання. Я виступаю проти дискримінації в усіх формах і прошу вибачення за те, що піддався ейфорії святкування Кубка Америки. Це відео, той момент, ці слова не відображають мого характеру чи переконань. Мені щиро шкода", - написав Фернандес в instagram.

Фото: instagram.com/stories/enzojfernandez

Федерація футболу Франції (ФФФ) назвала слова скандування "расово образливими та дискримінаційними". ФФФ також пообіцяла подати скаргу до ФІФА.

"Зіткнувшись із серйозністю цих разючих зауважень, які суперечать цінностям спорту та прав людини, президент ФФФ вирішив напряму звернутися до свого аргентинського колеги та ФІФА та подати судову скаргу за расово образливі та дискримінаційні зауваження", - оголосили у ФФФ.

Клуб "Челсі" також розпочав внутрішню дисциплінарну процедуру.

"Футбольний клуб "Челсі" вважає будь-які форми дискримінаційної поведінки абсолютно неприйнятними. Ми пишаємося тим, що є різноманітним, інклюзивним клубом, де люди з усіх культур, спільнот та ідентичностей відчувають себе потрібними", - йдеться в заяві клубу.

Вони також наголосили, що визнають і цінують публічні вибачення Фернандеса.

Цей чант (пісня вболівальників) уперше пролунав у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Його вигукували деякі вболівальники, коли Аргентина перемогла Францію по пенальті.

