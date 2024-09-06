Кіченок виграла парний розряд US Open. Це історична перемога для українського спорту

Про це повідомляє пресслужба US Open.

У фіналі US Open пара Людмила Кіченок - Олена Остапенко виявилась сильнішою за Крістіну Младенович з Франції та Чжан Шуай з Китаю – 6:4, 6:3.

Фінал парного розряду тривав 1 годину і 30 хвилин. Українка й латвійка зробили 1 подачу навиліт, допустили 7 подвійних помилок і використали 4/5 брейкпойнтів.

Для Кіченок та Остапенко це перший виграшний Grand Slam в карʼєрі. Раніше дует виходив у фінал цьогорічного Australian Open.

Кіченок також перша тенісистка в історії України, яка доходила до фіналу на усіх чотирьох турнірах Великого Шлему.

US Open

Парний розряд, жінки. Фінал

6 вересня

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Крістіна Младенович/Чжан Шуай (Франція/Китай) – 6:4, 6:3

