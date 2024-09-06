Кіченок виграла парний розряд US Open. Це історична перемога для українського спорту
Сьогодні, 6 вересня, українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко виграли фінальний матч на US Open
Про це повідомляє пресслужба US Open.
У фіналі US Open пара Людмила Кіченок - Олена Остапенко виявилась сильнішою за Крістіну Младенович з Франції та Чжан Шуай з Китаю – 6:4, 6:3.
Фінал парного розряду тривав 1 годину і 30 хвилин. Українка й латвійка зробили 1 подачу навиліт, допустили 7 подвійних помилок і використали 4/5 брейкпойнтів.
Для Кіченок та Остапенко це перший виграшний Grand Slam в карʼєрі. Раніше дует виходив у фінал цьогорічного Australian Open.
Кіченок також перша тенісистка в історії України, яка доходила до фіналу на усіх чотирьох турнірах Великого Шлему.
US Open
Парний розряд, жінки. Фінал
6 вересня
Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Крістіна Младенович/Чжан Шуай (Франція/Китай) – 6:4, 6:3
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