Кінець переможної серії Ферстаппена, останній шанс Вайлдера та найшвидший гол в історії футболу. Головні новини світового спорту за тиждень

У Формулі-1 перервалася переможна серія Ферстаппена

24 березня відбувся третій етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Він позначився невдачею Макса Ферстаппена з Red Bull, який виграв дев'ять поспіль попередніх гонок. Чинний чемпіон зійшов вже на п'ятому колі через проблеми з гальмами - з боліда нідерландця повалив дим. Не зміг фінішувати й семиразовий чемпіон світу британець Льюїс Гемілтон, який проводить останній сезон за Mercedes.

Невдачею Макса Ферстаппена скористався іспанець Карлос Сайнс з Ferrari, який виграв Гран-прі Австралії. Другим у Мельбурні фінішував його партнер по команді Шарль Леклер з Монако, третім - британець Ландо Норріс з McLaren.

У загальному заліку Макс Ферстаппен з 51 очком зберіг лідерство. Впритул до нідерландця наблизилися Шарль Леклер (47), мексиканець Серхіо Перес з Red Bull (46) та Карлос Сайнс (40).

Наступний етап Формули-1 відбудеться 7 квітня у Японії.

Карлос Сайнс (в центрі), Фото: Getty Images

Деонтей Вайлдер повертається на ринг

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) Деонтей Вайлдер повернеться на ринг після трьох поразок в останніх чотирьох поєдинках. 38-річний американець зустрінеться з іншим ветераном - 40-річним китайцем Чжан Чжилеєм. Бій відбудеться 1 червня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Ймовірно, для Вайлдера це буде останній шанс повернутися до еліти хевівейту, адже ще одна поразка не залишить для американця іншого виходу, ніж припинити ганьбитися та завершити кар'єру.

Цікаво, що минулого року боксерів зі США та Китаю переміг один і той же суперник - новозеландець Джозеф Паркер. Для Деонтея Вайлдера ця поразка стала третьою на професійному ринзі. Двох попередніх йому завдав Тайсон Ф'юрі, який відібрав у американця титул. Чжан Чжилей програв вдруге.

Деонтей Вайлдер, Фото: Getty Images



МОК оприлюднив протокол допуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024

19 березня Міжнародний олімпійський комітет презентував протокол участі "нейтральних" спортсменів з РФ і Білорусі на Іграх-2024 у Парижі

Атлети з РФ і Білорусі, які приїдуть у Париж в нейтральному статусі, матимуть свій спеціальний прапор та гімн. Вони не братимуть участі у церемоніях відкриття та закриття Олімпійських ігор-2024. Медалі, які виграють росіяни та білоруси не враховуватимуться в медальному заліку. Жодного представника російського чи білоруського уряду, а також тамтешніх чиновників не буде запрошено та акредитовано на Олімпійські ігри-2024.

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Станом на 19 березня було відомо про 12 "нейтральних" росіян і 7 білорусів, які вже кваліфікувалися на Ігри у Парижі. Експерти очікують, що на літній Олімпіаді виступлять 36 спортсменів з російським паспортом і 22 з білоруським.

Фото: Getty Images

Австрія забила найшвидший гол в історії міжнародного футболу

23 березня у Братиславі збірна Австрії у товариському матчі проти Словаччини забила найшвидший гол в історії міжнародного футболу. Австрійці вийшли вперед на 6-й секунді зустрічі. Крістоф Баумгартнер після розіграшу м'яча в центрі поля переграв декількох суперників, наблизився до карного майданчика та дальнім ударом вразив ворота.

Баумгартнер допоміг своїй команді перемогти 2:0 та став автором найшвидшого голу в історії чоловічого міжнародного футболу. Попередній рекорд належав німцю Лукасу Подольскі, який у 2013-му забив Еквадору на 7-й секунді. Цікаво, що його досягнення 23 березня повторив Флоріан Вірц, який забив за Німеччину на 7-й секунді товариської зустрічі проти Франції (2:0).

Крістоф Баумгартнер, Фото: Getty Images

Англія програла вперше з ЧС-2022

Збірну Англії з футболу разом з Францією вважають головним фаворитом Євро-2024. букмекери пропонують на перемогу цих команд в турнірі коефіцієнт 4,5. Вони вважають, що виклик їм здатні кинути Німеччина (7,00), Іспанія (8,00) та Португалія (9,00).

Це не дивно. Англія на Євро-2020 дійшла до фіналу, де поступилася по пенальті Італії, а останньої до 23 березня поразки зазнала ще влітку 2022 року від Франції (1:2) у чвертьфіналі чемпіонату світу. З того часу безпрограшна серія команди Гарета Саутгейта сягнула 10 матчів. Перервала її в Лондоні на "Вемблі" Бразилія.

Вона проводила перший матч під керівництвом нового головного тренера - Дорівала Жуніора, який випустив у стартовому складі одразу п'ятьох дебютантів. Попри це, бразильці завдали англійцям поразки. Переможний гол забив 17-річний Ендрік, який з наступного сезону виступатиме за мадридський "Реал".

Цим неприємності "Трьох левів" не обмежилися. Розташування команди достроково залишив Гаррі Кейн, який пропустив матч з Бразилією через травму, та не зіграє 26 березня з Бельгією. Форвард полетів відновлюватися до Німеччини, де виступає за "Баварію". А на 19-й хвилині самої зустрічі з бразильцями травмувався основний захисник англійців Кайл Вокер.

Ендрік, Фото: Getty Images