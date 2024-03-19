Олімпіада-2024: як "нейтральні" росіяни та білоруси виступатимуть у Парижі. Пояснення МОК

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.

Виконком МОК поділився інформацією, що станом на вівторок, 19 березня, відомо про 12 "нейтральних" росіян і 7 білорусів, які вже пройшли кваліфікацію на Ігри у Парижі. Експерти прогнозують, що на літній Олімпіаді виступлять 36 спортсменів з російським паспортом і 22 з білоруським.

Атлети з РФ і Білорусі, які приїдуть у Париж в нейтральному статусі (AIN), матимуть свій спеціальний прапор і гімн. "Нейтральним" спортсменам заборонили брати участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.

На сайті МОК також опублікували новий гімн Росії для Ігор. У ньому немає слів, і він був створений виключно для Олімпіади-2024. Медалі, які виграють "нейтральні", не відображатимуться в медальному заліку НОК.

"Жодного представника російського чи білоруського уряду, а також чиновників не буде запрошено та акредитовано на Олімпійські ігри-2024", - йдеться в заяві.

Також важливо, що Комісія з перевірки відповідності атлетів до критеріїв нейтральності збиратиметься після кожного кваліфікаційного змагання.