Олімпіада-2024: як "нейтральні" росіяни та білоруси виступатимуть у Парижі. Пояснення МОК
У вівторок, 19 березня, Міжнародний олімпійський комітет презентував протокол стосовно участі "нейтральних" спортсменів з РФ і Білорусі на Іграх-2024 у Парижі
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.
Виконком МОК поділився інформацією, що станом на вівторок, 19 березня, відомо про 12 "нейтральних" росіян і 7 білорусів, які вже пройшли кваліфікацію на Ігри у Парижі. Експерти прогнозують, що на літній Олімпіаді виступлять 36 спортсменів з російським паспортом і 22 з білоруським.
Атлети з РФ і Білорусі, які приїдуть у Париж в нейтральному статусі (AIN), матимуть свій спеціальний прапор і гімн. "Нейтральним" спортсменам заборонили брати участь у церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024.
На сайті МОК також опублікували новий гімн Росії для Ігор. У ньому немає слів, і він був створений виключно для Олімпіади-2024. Медалі, які виграють "нейтральні", не відображатимуться в медальному заліку НОК.
"Жодного представника російського чи білоруського уряду, а також чиновників не буде запрошено та акредитовано на Олімпійські ігри-2024", - йдеться в заяві.
Також важливо, що Комісія з перевірки відповідності атлетів до критеріїв нейтральності збиратиметься після кожного кваліфікаційного змагання.
- 16 березня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні та дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі.
- 19 березня очільник МОК Томас Бах висловився щодо ідеї Макрона.
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