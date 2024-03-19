У МОК відреагували на ідею Макрона "заморозити" війну в Україні на час Олімпіади-2024
У вівторок, 19 березня, очільник МОК Томас Бах висловився щодо ідеї Емманюеля Макрона, який хоче попросити російського диктатора Володимира Путіна дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024
Про це повідомляє Le Monde.
За словами Томаса Баха, МОК хотів би, щоб було перемир'я між Україною та Росією, але "ми маємо бути реалістами".
"Олімпійський рух не в змозі приймати рішення про війну або мир. Існує велике нерозуміння відносин МОК з політикою. В котрий раз треба повторити, що ми не політична організація. Щоб залишитися вірними нашим цінностям та вижити, ми маємо бути політично нейтральними", - сказав очільник Міжнародного олімпійського комітету.
- 16 березня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні та дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі.
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