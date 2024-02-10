Китай скасував два футбольні матчі з Аргентиною через відмову Мессі зіграти проти команди Гонконгу
Китайська влада скасувала два товариські матчі збірної Аргентини після того, як Ліонель Мессі не зіграв за "Інтер Майамі" в матчі в Гонконзі
Про це повідомляє BBC.
Передбачалося, що чемпіони світу зустрінуться з Нігерією в Ханчжоу та Кот-д'Івуаром у Пекіні в березні.
Відмова аргентинського капітана зіграти за свій клуб проти гонконгського XI у неділю викликала обурення китайських вболівальників. Мессі обґрунтував це травмою паху.
Однак через три дні він вийшов з лави запасних у матчі проти "Віссел Кобе" в Японії, який відбувся в Пекіні, що викликало широку критику в Китаї.
"Наразі Пекін не планує організовувати матч, у якому мав взяти участь Ліонель Мессі", - заявила в суботу Пекінська футбольна асоціація.
Після скасування матчу в Ханчжоу в п'ятницю їхнє спортивне бюро заявило, що "з огляду на причини, які всім відомі, на думку компетентних органів, умови для проведення заходу не виконані".
Вболівальники в Гонконзі висміювали співвласника "Інтера" Девіда Бекхема і вимагали повернути їм гроші після того, як Мессі не вийшов на поле.
Відтоді організатори матчу Tatler Asia пообіцяли їм 50% відшкодування.
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У четвер, 1 лютого, "Аль-Наср" із Саудівської Аравії переміг "Інтер Маямі" зі США з рахунком 6:0 у контрольній грі.
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